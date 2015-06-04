巴拿馬前副總統涉千萬美元行賄案被捕

圖片版權 Reuters Image caption 巴拿馬一批前高官因涉嫌腐敗受到當局調查。

巴拿馬卸任副總統因涉及公共工程承包商千萬美元行賄案被羈押，這是一連串前政府貪腐醜聞中級別最高的涉案官員。

巴拿馬反貪第三檢察官蘇雷卡‧摩爾在周三（3日）深夜以洗錢及涉貪罪嫌，下令預防性拘捕71歲的企業家費利佩‧亞歷杭德羅‧ 比爾奇，比爾奇曾於1994年至1999年間擔任這個中美洲運河國家的副總統。

檢察官指控比爾奇在2012年羅斯桑托斯省的托諾西山谷灌溉系統招標工程中擔任白手套，替厄瓜多爾」伊達爾戈與伊達爾戈公司（Hidalgo & Hidalgo，H&H）向前總統裏卡多‧馬丁內利及前執政」民主改革黨立法議會議員行賄，並牟取非法暴利。

H&H公司得標籤下1億5510萬美元工程合約後，政府破例在該公司未取得工程用地情況下支付3740萬美元預付款。反貪檢察官舉證中，包括H&H公司在得標與取得預付款後數日分別向比爾奇支付520萬美元與500萬美元兩張支票，總數1020萬美元。

比爾奇隨後以其助手為名，透過家族持股的銀行開出13張總額520萬美元支票，交付馬丁內利總統私人秘書及羅斯桑托斯省執政黨籍立法議員，其餘巨款被存入比爾奇名下的」夏季創業」公司（Summer Venture）。

」夏季創業」被查出曾為年初落馬的最高法院院長亞歷杭德羅‧蒙卡達大法官購買70萬美元的公寓，2014年底案發後比爾奇曾公開宣佈該款項為無息私人貸款為蒙卡達脫罪，但未被國會特別檢察官採信。

灌溉工程預訂簽約27個月後在2014年7月竣工，但被同月上台的新政府舉發時實際進度為0%。H&H公司兩名負責人企圖出境時在機場被捕，部分非法所得已經匯往美國與韓國，將透過外交途經追回。當年簽約造成國家極大損失的"農業發展部MIDA"部長奧斯卡·奧索裏奧周四正接受偵訊中。

前總統馬丁內利私人秘書加布裏埃爾‧貝德許因多宗貪瀆案拒絕出庭，目前證實已逃往以色列。今年2月被高院立案調查前數小時緊急離境的馬丁內利正面對司法審判，他作為卸任總統所享的刑事豁免權已被註銷。

（責編：路西）