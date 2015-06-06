伊斯蘭國宣傳雜誌在亞馬遜網站銷售

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伊斯蘭國英語宣傳雜誌《達比克》（Dabiq）開始在網絡零售商亞馬遜網站上銷售。

一共有4本不同的雜誌出版品在亞馬遜網站上販售，雜誌也可以在其他地方免費下載。

《達比克》雜誌在英國、美國、法國、德國、意大利和西班牙等國的亞馬遜網站上可以買到。

達比克是敘利亞西北部一個小鎮的名字，也是伊斯蘭教末世論中穆斯林與基督徒最終決戰並獲得完勝的地方。

伊斯蘭國2014年開始以這個小鎮為名發行宣傳雜誌。

雜誌介紹

亞馬遜網站上介紹說，《達比克》雜誌是一本期刊，「焦點在團結、追求真理、移民、聖戰和社區」等議題。

根據網站上的資料，該雜誌的出版作者是生命媒體中心（al-Hayat Media Centre）。

生命媒體中心是伊斯蘭國面向西方的媒體分支，製作錄像和新聞通信。

網站上還說，該雜誌的出版社是「創造空間獨立出版平台」，這是亞馬遜擁有的個人出版公司。

伊斯蘭國在英國被列為恐怖組織。

（編譯：友義 / 責編：晧宇）