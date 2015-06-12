世界無童工日: 向童工現象說不

2015年6月12日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 全球至少有1.68億名5至17歲的童工

國際勞工組織(International Labour Organization)星期五（6月12日）在「世界無童工日」發出呼籲，要求各國為所有兒童爭取免費和有質素的教育。

國際勞工組織還要求各國確保國家的教育政策是一致和有效，確保教學工作是有素質的。

有約55個國家舉辦不同的活動來響應世界無童工日，活動包括辯論、宣傳活動和文藝表演等公益活動。

在日內瓦，印度反對童工的兒童權利倡導者凱拉西·沙提雅提(Kailash Satyarthi) 和巴拿馬第一夫人洛雷納·卡斯蒂略女士(Ms. Lorena Castillo de Varela) 將聯同代表出席國際勞工大會。

「世界無童工日」是國際勞工組織在2002年年設立的，目的旨在提高社會對全球童工問題的關注和反對聘用童工。

該組織也希望在借這個日子讓世界各地政府、雇主以及大眾市民會聚集起來，一同探討該如何幫助和解決全球童工的問題。

根據聯合國兒童基金會(UNICEF)的數據顯示，指現時全球至少有1.68億名5至17歲的童工，當中有1.5億更是14歲以下的小孩。

現時全球有很多童工需要從事勞動性的工作，例如採煤、製造業、農業等。

有關最低就業年齡的國際勞工組織公約第138條，強調了教育和最低就業年齡的緊密關係。它規定最低的工作年齡為不得低於完成教育的15歲。

本來能接受教育，擁有健康和基本自由是小孩子的權利。

但世界各地的童工，有一半或以上都需在惡劣環境下工作，甚至被迫參與非法活動，如販毒和賣淫。

由於缺乏有素質的教育和技能，很多在成年前是童工的上班族不但低報酬、更要從事不安全的工作。而且很大機會他們的孩子也會成為童工，所以只有教育才能打破這個惡性循環。