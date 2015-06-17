阿聯酋推新例 網絡辱罵他人將面臨重罰

圖片版權 BBC World Service Image caption 阿聯酋就網絡犯罪所實施的新法例：網上以「侮辱性字眼」辱罵他人，被罰巨款，甚至會面臨牢獄之災

根據阿拉伯聯合酋長國最近實施的新法例，任何人在網上或透過實時通訊軟件，以「侮辱性字眼」辱罵他人，將面臨巨額罰款及牢獄之災。

阿聯酋《七日英文日報》報道，該國一名男子在手機實時通訊軟件Whatsapp向其同事傳送「侮辱性字眼」，原本被判罰款三千迪拉姆（約523英鎊），但阿聯酋最高法院以刑罰過輕為由推翻這一判決重審。

根據阿聯酋就網絡犯罪所實施的新法例，在網上以「侮辱性字眼」辱罵他人，最高可被罰款25萬迪拉姆（約4.3萬英鎊）。若未能繳交罰款，更有機會面臨牢獄之災。而外國人若觸犯此法，則有可能被驅逐出境。

其實，有關網絡犯罪的新法例在去年十月就開始實施，但直至這宗案件才備受各方關注。目前有關案件已交由上訴庭審理，新的審訊日期仍未確定。如果這名男子被定罪的話，將成為新例實施後的首個案例。

阿聯酋當局上月曾警告，在新例下，在網絡上使用舉中指的表情符號同樣會受到法律制裁。

當地禮儀法律嚴厲

阿拉伯聯合酋長國有不少著名的旅遊勝地，但同時其對嚴格的禮儀法律也同樣聞名於世，外國人牴觸有關法律或禁令的事件亦屢見不鮮。早年就有兩名英國男女在迪拜旅遊期間，因為當眾接吻而被判處監禁一個月。

英國大使館於去年聖誕節曾發出警告，警告其國民前往阿聯酋地區旅遊時，應避免牽手、接吻或在大街上喝得大醉。

即使在新網絡犯罪法實施以前，不少網絡行為在阿聯酋本來就很容易會觸犯法律。

2013年，阿聯酋以顛覆國家罪審訊94人，而一名活動人士因為在推特上對審訊提出批評而被判入獄2年。

2012年，一名居住在迪拜的美國人因在網上發佈諷刺當地生活的一段視頻而被指控「誹謗阿聯酋的海外形像」，而被判處一年監禁並遭罰款一萬迪拉姆。

(撰稿: 陳筠婷/責編: 李文)