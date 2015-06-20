安吉麗娜·朱莉探訪難民營呼籲國際援助

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聯合國難民事務特使、美國好萊塢影星安吉麗娜·朱莉呼籲世界各國採取更多行動協助那些因為戰爭或迫害而流離失所的難民。

安吉麗娜·朱莉和聯合國難民署高級專員古特雷斯周六（6月20日）探訪了土耳其和敘利亞邊境的難民營。

周六是聯合國國際難民日，古特雷斯和朱莉在土耳其探訪難民營後召開記者會。

朱莉表示，日益嚴重的全球難民危機是「人類受苦受難」的大爆發，而國際社會拒絕面對其發生原因。

圖片版權 Reuters Image caption 安吉麗娜·朱莉探訪難民營之後在記者會上講話

「人類受苦受難、流離失所的問題已經爆炸，達到一個前所未見的地步。」

「我們很難看到國際社會果斷解決難民根源問題的單一例子。」

朱莉表示，這些難民不應該被視為是問題，而是他們的國家重建和重新恢復穩定的潛在力量。

她說，這些難民應該獲得應有的尊敬和尊重。

圖片版權 Reuters Image caption 躲避伊斯蘭國攻擊而逃離伊拉克的亞茲迪難民

聯合國難民署高級專員古特雷斯表示，世界各國應該團結起來，同心協力照顧難民，並從更根本的地方解決難民問題。

國際難民署上周公布報告表示，目前全球難民人數多達5,950萬人，突破歷史新高。

有180萬敘利亞難民在土耳其避難，還有成千上萬逃避伊斯蘭國攻擊的伊拉克亞茲迪人。

聯合國難民署表示，伊拉克和敘利亞長期的戰亂使得土耳其超越巴基斯坦，成為全球收容難民人數最多的國家。

（編譯/責編：友義）