美國槍擊案：奧巴馬譴責種族主義「頑疾」

圖片版權 AP Image caption 美國總統奧巴馬譴責說，種族主義仍是當今社會的「頑疾」。

在回應美國南卡羅來納州查爾斯頓社區教堂槍殺案時，美國總統奧巴馬譴責說，種族主義仍是當今社會的「頑疾」。

美國警方把周三晚間發生在當地非洲裔循道聖公會以馬內利教堂的槍殺案列為「仇恨犯罪」。

早些時候，現年21歲的疑犯魯夫在查爾斯頓法院出庭，他被控九項謀殺罪。

當受害者家屬在法庭上直面疑犯魯夫發言時，他面無表情。其中一名受害者的女兒強忍淚水說，「我原諒你」。

奧巴馬總統在舊金山表示，槍殺案的明顯動機提醒人們，種族主義是我們必須共同打擊的一個頑疾。

他表示，在打擊種族主義頑疾方面已取得一些進展，但人們還得保持警惕，因為種族主義陰魂不散。

圖片版權 Getty Image caption 現年21歲的疑犯魯夫在查爾斯頓法院出庭，他被控九項謀殺罪。

奧巴馬指出，「種族主義毒害年輕人的思想，背叛我們的理想，並撕裂我們的民主」。

奧巴馬在講話中同時讚揚了槍殺案受害者家屬對疑犯的原諒。

美國總統奧巴馬還呼籲對槍支管理展開新的辯論，並要求美國國會對民眾意見採取行動。

他說，「我們只是對事件表達同情是不夠的。我們得採取行動」。

圖片版權 Image caption 奧巴馬在講話中讚揚了受害者家屬對疑犯的原諒。

圖片版權 Image caption 數千民眾聚集在查爾斯頓體育場舉行紀念集會，悼念查爾斯頓社區教堂槍殺案受害者。

奧巴馬總統曾呼籲國會採取行動，禁止攻擊性武器。此前一項禁止進攻性武器的槍支管控議案未能在美國國會參議院通過。

星期五晚上，數千民眾聚集在查爾斯頓體育場舉行紀念集會，悼念查爾斯頓社區教堂槍殺案受害者。他們手挽著手唱起了「我們終將勝利」這首抗議歌曲。

不少民眾手持鮮花擺放在發生槍殺案的社區教堂外。

星期五，疑犯魯夫的家人通過律師發表了一份聲明。該聲明說：「對於當晚發生的事件，任何言語都不能表達我們的震驚、悲痛和難以置信的心情。我們感到身心交瘁，對所發生的事件感到悲痛。」

聲明還說，「我們都被受害者家人在經歷如此可怕的痛苦時刻，所展現的主的寬恕和愛的言詞所感動」。

圖片版權 Image caption 查爾斯頓社區教堂槍殺案中共有9人死亡。圖為其中8名受害者照片。

星期五下午，疑犯魯夫在查爾斯頓法庭上確認了自己的名字、年齡和居住地址。他表示自己無業。

在法庭上，受害者家屬在法官的邀請下輪流發言。一名在槍殺案中失去母親的女子埃塞爾·蘭斯表示，「你奪走了我非常珍惜的人。我永遠都不會有機會與她說話了。」

這名受害者的女兒說，「我再也不能擁抱她了。但我原諒你。願主憐憫你的靈魂」。

另一名受害者邁拉·湯普森的親屬安東尼在法庭上呼籲疑犯魯夫懺悔，並轉信耶穌基督。安東尼說：「我原諒你，我的家人也原諒你。」

（編譯/責編：蕭爾）