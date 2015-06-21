韓日外長罕見會晤 尋求兩國關係破冰

圖片版權 AP Image caption 這是韓國外長時隔四年再次訪日。

韓日邦交正常化50週年紀念日之前，韓國外交部長尹炳世對日本進行為期兩天的訪問，並於周日（21日）與日本外相岸田文雄在東京舉行會談。

這是韓國外長時隔4年再次訪問日本。目前，韓日關係因日軍慰安婦問題等歷史遺留問題陷入僵局，雙方外長會談能否為改善兩國關係注入「正能量」引起普遍關注。

美聯社報道說，日韓媒體的民意調查顯示，兩國均有超過一半受訪民眾說，過去五年間，他們對對方的看法有所惡化。

據韓國官方媒體韓聯社報道，慰安婦問題正是本次韓日外長會談的主要議題。

最近，韓國總統朴槿惠在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，韓日兩國有關慰安婦問題的磋商取得了「相當大的進展」，目前處於「最後階段」。

韓聯社報道稱，兩國外長會談很可能推動相關磋商進入「重要關頭」。

紀念活動

22日，尹炳世將拜訪日本首相安倍晉三，屆時尹炳世是否向安倍轉達朴槿惠的口信備受矚目。

當天是《日韓基本條約》簽署暨日韓邦交正常化50週年紀念日。韓國駐日大使館和日本駐韓大使館將分別在東京和首爾舉辦招待會。

據悉，韓國總統朴槿惠和日本首相安倍晉三將向對方國家招待會致賀詞，不過，韓聯社報道說，賀詞將由他人代讀。

美聯社報道則說，現在美國在亞洲的這兩個最重要的盟友關係如此之冷淡，人們期待，今天雙方外長的會談能夠達成協議：兩國領導人分別出席周一的紀念儀式，而不是互致書面賀詞。

（撰稿：蘇平，責編：林杉）