朝鮮因政治原因抵制韓國光州大運會

圖片版權 xinhua Image caption 韓國光州大運會將在7月3日至14日舉行。

朝鮮表示將會抵制參加在韓國舉行的世界大學生運動會，原因是不滿韓國開設聯合國人權辦事處來調查朝鮮人權狀況的決定。

平壤表示，韓國開設人權辦公室是陰謀削弱朝鮮領導層。

聯合國人權最高代表辦公室將會在本周正式成立。將會朝鮮內部的殺戮、酷刑和政治犯集中營進行調查。

韓國光州的世界大學生運動會組織委員會金潤錫事務總長在新聞發佈會上表示，已經得到了來自朝鮮方面的通知。

韓聯社引述金潤錫的話說，朝鮮無法參賽是因為聯合國朝鮮人權辦事處落戶韓國等政治原因。

圖片版權 BBC World Service Image caption 朝鮮今年3月提交參加大運會的申請，表示將派遣由108名運動員組成的代表團，參加八個競賽項目，其中包括7月2好就會開始的女足比賽。

光州市長尹壯鉉也在記者會上表示，組委會對朝方在郵件中表明的內容感到遺憾，但將以開放的姿態始終期待並邀請朝鮮參賽。

朝鮮今年3月提交參加大運會的申請，表示將派遣由108名運動員組成的代表團，參加八個競賽項目，其中包括7月2好就會開始的女足比賽。

韓聯社表示，朝鮮若不參賽，已完成小組抽籤的女足等項目需要重新進行抽籤，這將給大賽舉辦帶來一定的負面影響。

2015 世界夏季大學生運動會將於7月3日至14日在韓國光州舉辦。此次的參賽國家數量有所減少，中東呼吸綜合徵（MERS）疫情是主要原因。

截至上周四（6月18日），韓國因中東呼吸綜合徵死亡人數已經上升至23人。

(編譯：林杉 / 責編：歐陽成）