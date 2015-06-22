泰勒·斯威夫特成功爭取蘋果向音樂人付費

圖片版權 Getty Image caption 泰勒·斯威夫特此前發表公開信批評蘋果公司的音樂服務試用期間不向藝人付費是「不公平」

泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）早前撰寫公開信，批評蘋果（Apple）公司即將推出的音樂串流服務在試用期間不向音樂人支付任何費用是不公平；蘋果互聯網軟件及服務部高級副總裁艾迪·庫（Eddy Cue）6月22日在推特宣佈，蘋果採納斯威夫特的意見。

庫接受《公告牌》雜誌訪問說：「我今早起牀看到泰勒寫的公開信，我們確信真的要作出改變。所以我們決定試用期間將會向音樂人付費。」

斯威夫特在推特說她感到「興高彩烈及鬆一口氣」。

斯威夫特早前把她深受歡迎的專輯「1989」從蘋果新推出的音樂串流服務拉下架，並批評蘋果對音樂人不公平。

斯威夫特在周日（6月21日）撰寫了一封給蘋果的公開信，表明她對蘋果提供三個月免費試用服務感到十分不滿。

「我不清楚你們知不知道蘋果音樂這三個月內不會給作曲家、製作人或歌手付任何費用。」

她形容計劃「不公平」，認為蘋果有財力負擔成本。

25歲的斯威夫特說：「我感到震驚及失望。蘋果一直以來是一間進步及慷慨的公司，這樣完全不像蘋果（的風格）。」

她形容蘋果是她「最好的音樂銷售伙伴之一」。

「我們知道蘋果極度成功。就算用家於三個月內免費試用服務，我們也知道這間不凡的公司可以向歌手、作曲家及製作人支付酬勞。」

「三個月是一個很長的時間，要任何人無酬工作是一件不公的事情。」

「我們沒有要求免費的iPhone，請不要要求我們提供免費音樂。」

圖片版權 Getty Image caption 艾迪·庫在6月8日宣佈了蘋果公司的最新軟件服務蘋果音樂將在月底上線

蘋果音樂將於6月30日上線，斯威夫特以往製作的音樂都會上架。蘋果音樂個人月費訂為9.99美元，家庭月費為14.99美元。

音樂公司大致支持蘋果的付費串流服務，蘋果早前指音樂版權人將可分得串流服務七成收入。

斯威夫特並非首次抨擊音樂串流服務。去年11月她將自己所有音樂從Spotify下架，及拒絕向Spotify提供「1989」專輯。她說由於Spotify的關係，實體唱片的銷售額大量下降。

「1989」是去年銷售成績最佳的專輯之一，只在美國已售出超過490萬張。

（撰稿：蔡曉穎 責編：列爾）