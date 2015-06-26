突尼斯度假酒店遭恐怖襲擊 37人喪生
- 2015年 6月 26日
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突尼斯度假勝地蘇斯兩個酒店遭武裝分子襲擊，37人喪生，其中包括外國遊客。
該國內政部說，至少一名槍手被擊斃，警方正在追捕另一名槍手。內政部還說，這是一起「恐怖襲擊」。
一名正在突尼斯度假的英國人通過電話對BBC描述當時情景，稱事發時他所和其他一些遊客正在酒店游泳池，聽到他們一開始以為是機車發動機發出的噪音，稍後聽說是旁邊一家酒店遭槍襲。
他所在酒店員工讓客人趕快各自回自己房間。
該酒店的住客稍後都到員工區躲避，等候事態平息。
他住的Hotel Bellevue酒店在El Kantaoui。
今年三月，突尼斯首都著名的博物館遭武裝襲擊，22人喪生。
之後，該國一直處於高度戒備狀態。
突尼斯內政部對BBC表示，「恐怖主義襲擊」在該國沒有間斷。
（編譯：郱書 / 責編：歐陽成）