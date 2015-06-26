突尼斯度假酒店遭恐怖襲擊 37人喪生

圖片版權 tv Image caption 突尼斯電視台報道槍襲事件。

突尼斯度假勝地蘇斯兩個酒店遭武裝分子襲擊，37人喪生，其中包括外國遊客。

該國內政部說，至少一名槍手被擊斃，警方正在追捕另一名槍手。內政部還說，這是一起「恐怖襲擊」。

一名正在突尼斯度假的英國人通過電話對BBC描述當時情景，稱事發時他所和其他一些遊客正在酒店游泳池，聽到他們一開始以為是機車發動機發出的噪音，稍後聽說是旁邊一家酒店遭槍襲。

他所在酒店員工讓客人趕快各自回自己房間。

該酒店的住客稍後都到員工區躲避，等候事態平息。

他住的Hotel Bellevue酒店在El Kantaoui。

今年三月，突尼斯首都著名的博物館遭武裝襲擊，22人喪生。

之後，該國一直處於高度戒備狀態。

突尼斯內政部對BBC表示，「恐怖主義襲擊」在該國沒有間斷。

（編譯：郱書 / 責編：歐陽成）