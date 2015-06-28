歐洲央行決定不增加希臘緊急援助款

圖片版權 AFP Image caption 歐洲央行決定不再想希臘增加緊急援助款項。

歐洲央行決定不再向希臘增加緊急援助款項。歐洲央行在一份聲明中表示，將會把緊急援助款的額度保持在周五的水平。

BBC經濟事務記者指出，這個決定就意味著希臘可能沒有足夠的現金讓客戶取款，因此周一可能無法開門營業。

歐洲央行針對是否繼續幫助希臘的銀行體系進行了商討。歐洲財長認為，希臘應該立即推出資金管制，或者把周一宣佈為公眾假期，以控制嚴重的債務危機繼續惡化。

有關的會議是在希臘國會決定支持由總理齊普拉斯提出的國際債權人延長財政援助期限的條件進行公投之後舉行的。

資金管制是針對客戶可以從銀行提取多少款項的限制。直到目前為止，希臘政府表示並不希望推出這種管制政策。

很多希臘人擔心中央銀行可能會開始限制人們從銀行取款，在過去一段時間擠兌現金，希臘各家銀行門外在過去幾天都排著長隊。

債權人對希臘的財政援助限期為6月30日。如果希臘未能向國際貨幣基金組織（IMF）償還到期的16億歐元（約11億英鎊），將面臨債務違約的危機。

周六，歐元區財政部長拒絕希臘將財政援助延長至下周二之後的要求。歐洲集團（Eurogroup）發表的一份聲明說，希臘已經「單方面」離開了新財政援助計劃的談判。

佩斯頓表示，如果歐洲央行決定停止對希臘的緊急援助貸款，那麼該國銀行可能在周一就會陷入危機困境。

早些時候，歐洲央行六天內曾三次上調希臘緊急流動性援助上限。

與此同時，希臘國會通過議案，支持就國際債權人延長財政援助期限的條件進行一場全民公投。

將在7月5日進行的公投方案由反對進一步裁減預算的希臘總理齊普拉斯提出，他促請選民對有關條款說一句「堅定的『不』」。

歐元區合作伙伴對希臘宣佈公投的決定提出了批評，同時拒絕希臘方面提出的將財政援助限期延長至6月30日之後的請求。

(編譯：林杉 / 責編：羅玲）