希臘總理為新的拯救計劃做出「讓步」

圖片版權 AP Image caption 齊普拉斯總理表示，只需要做一些微小的改動，希臘就可以接受新的拯救計劃條件。

希臘總理齊普拉斯向希臘債權國提出新的讓步，以換取新的拯救計劃。

英國《金融時報》獲得的希臘給國際債權人的一份信件副本顯示，總理齊普拉斯凖備接受在最後談判破裂前債權國已經提出的條件的大部分。

希臘未能在6月30日格林尼治標凖時間22點最後期限到達之前償還所欠國際貨幣基金組織的16億歐元貸款，出現債務違約。

這也使得希臘成為歷史上第一個未能按時向國際貨幣基金組織償還債務的發達國家，上一個拖欠國際貨幣基金組織貸款的國家是津巴布韋，違約發生在2001年。

此前幾個小時，歐元區國家財政部長在召開緊急電話會議後拒絕了希臘政府提出的延長歐元區對希臘金融拯救計劃的要求。

「讓步」

據金融時報和希臘國家媒體ERT報道說，齊普拉斯總理現在表示，只需要做一些微小的改動，希臘就可以接受新的拯救計劃條件。

希臘或許願意接受拯救計劃條件的消息傳出，歐洲股市出現急升。

但德國總理默克爾說，在希臘周日舉行公決前，不可能就新的拯救計劃展開談判。

國際貨幣基金組織發表聲明說，希臘在還清債務前將不能再得到國際貨幣基金組織的資金。

拯救計劃

歐盟委員會、國際貨幣基金組織和歐洲中央銀行希望希臘提高稅收並大幅削減福利開支，以實現自己的償債目標。

齊普拉斯領導的希臘左翼政府過去幾個月來一直就第三個拯救方案的條件與國際債權人討價還價。

上周末，希臘政府單方面宣佈將就新的拯救計劃舉行全民公決，此舉激怒了歐元區各國政府。

希臘將在7月5日就是否接受國際債權人建議舉行全民公決，希臘總理齊普拉斯呼籲人民拒絕這個建議方案。

歐盟領導人警告，拒絕拯救計劃將意味著希臘離開歐元區。

今天晚些時候，歐元區各國財長將再次舉行電話會議，討論齊普拉斯總理提出的新的讓步條件。

圖片版權 BBC World Service

（編譯：白墨/責編：董樂）