伊斯蘭國武裝分子「摧毀帕爾米拉古蹟」

圖片版權 n Image caption 伊斯蘭國公布了一些照片，顯示其武裝分子砸毀它稱之是從敘利亞古蹟帕爾米拉搶來的文物。

伊斯蘭國公布了一些照片，顯示其武裝分子砸毀它稱之是從敘利亞古蹟帕爾米拉搶來的文物。

6尊塑像被大鐵錘擊毀，還有一大群人圍觀。

這個聖戰組織說，這些雕像是從一名走私者那裏截獲的，照片顯示走私者受到鞭打懲罰。

與此同時，聯合國教科文組織說，伊斯蘭國武裝組織從伊拉克和敘利亞搶劫的文物結果落到在英國的收藏家手裏。

聯合國教科文組織總幹事博科娃對BBC說，伊斯蘭國大規模搶劫文物，「並利用非法走私出售這些文物來獲取資金，用於極端主義和恐怖主義活動」。

但BBC的記者加德納說，博科娃女士並沒有拿出證據證明她所說的英國收藏家購買了這些文物，她的這種說法也受到藝術品專家的質疑。

博科娃女士近期還警告說，整個中東和北非的文物遺產都在受到「空前規模的野蠻和故意的摧毀」。

敘利亞北部阿勒頗古城60%毀於政府軍，叛亂分子和伊斯蘭國武裝之間的交戰，而伊拉克上萬處古蹟中20%處於伊斯蘭國的控制之下。

（編譯/責編：立行）