法國香檳地區聯合國「申遺」成功

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聞名世界的法國香檳地區及當地酒業獲聯合國教科文組織授予世界文化遺產地位。

聯合國教科文組織認為，法國香檳產區歷史悠久的葡萄園，葡萄酒窖和酒莊房舍具有文化重要性。

聯合國教科文組織表示，香檳產業是一項「具有非常特殊工藝的活動，結合了農業，工業和商業於一身。」

獲得世界遺產名錄的資格，將確保這一地區未來受到特別保護。

香檳/Champagne

Image caption 只有法國香檳地區出產的白葡萄汽酒才能擁有「香檳酒」的名號

法國香檳產區和香檳產業是周六（7月4日）聯合國教科文組織在德國召開會議，納入世界遺產名錄的11個地點的其中之一。

法國香檳產區和產業獲得世界遺產地位，將帶來額外的金融援助和更多的遊客。

此外，法國勃艮第的葡萄園也在周六獲得聯合國教科文組織授予的世界遺產地位。

這樣，法國一共擁有41處聯合國世界遺產。

（編譯：友義 / 責編：晧宇）