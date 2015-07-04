突尼斯宣佈進入全國緊急狀態

圖片版權 EPA Image caption 6.26襲擊之後，突尼斯政府已經增派1400名武裝警察進駐旅遊景點和名勝古蹟

突尼斯政府在這個北非國家短短幾個月內連續發生伊斯蘭極端分子襲擊旅遊者事件之後，宣佈全國進入緊急狀態。

在上周的襲擊事件中，38名多數為英國公民的外國遊客被槍手打死在海濱度假地蘇塞（Sousse）。

在宣佈緊急狀態之前，突尼斯安全部隊已經調動1400名武裝警察進駐各地主要旅遊景點和名勝古蹟，加強安全保衛。

突尼斯民間不乏有對政府和安全部隊在6.26襲擊發生時反應遲緩的批評聲音。

突尼斯總理艾希德上周五在接受BBC記者採訪時也坦白承認，安全部隊的確存在反應遲緩的問題。

伊斯蘭極端主義擴散

調查人員稱行兇槍手是一名曾經前往利比亞接受伊斯蘭極端組織培訓的學生。

除此之外，突尼斯當局至少已經逮捕了8名涉嫌協從兇手的人；警方稱，他們已經破獲了策劃蘇塞襲擊的伊斯蘭極端組織地下網絡。

突尼斯政府承諾將關閉至少80座涉嫌傳播伊斯蘭極端主義言論和思想的清真寺。

分析人士指出，由於突尼斯的鄰國利比亞實際上已經陷入無政府狀態，大量從敘利亞和伊拉克返回的伊斯蘭極端主義武裝分子已經對突尼斯的國家安全與穩定形成了實際和直接的威脅。

上一次突尼斯政府宣佈國家進入緊急狀態是2011年的「阿拉伯之春」時期；在前總統本·阿里政權被推翻後，緊急狀態隨後很快取消。

蘇塞襲擊血案對主要依靠旅遊業的突尼斯經濟打擊沉重。

突尼斯政府急需穩定秩序，以便盡快恢復國際旅遊者的信心。

（編譯/責編：晧宇）