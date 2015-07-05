土耳其聲援維吾爾人示威「誤傷韓國人」
- 2015年 7月 5日
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數以百計示威者周六在土耳其伊斯坦布爾上街遊行，抗議中國對維吾爾人高壓管治手法。不過，一群示威者誤以為一群韓國遊客是中國人，向他們施襲，最後防暴警察向示威者發射催淚彈，救走韓國遊客。
示威者遊行至極受旅客歡迎的托普卡珀皇宮，他們指中國政府對維吾爾人進行文化及宗教鎮壓，遊行大致和平進行。
襲擊韓國遊客的示威者是極右組織「灰狼」的成員，該組織與民族主義運動黨有緊密關係。
多安通訊社的視頻中，一名不安的韓國遊客對記者說：「我不是中國人，我是韓國人。」
土耳其傳媒近日報道中國政府禁止維吾爾人於齋戒月敬拜及齋戒。土耳其政府傳召中國大使，表明對此事關注。
173維吾爾人逃離中國，經泰國抵達土耳其，土耳其政府給予他們難民身份，北京對此感到不滿。
周三伊斯坦布爾一間中餐館受襲，餐館的玻璃窗被打破。不過，襲擊者並不知道餐館是土耳其人所開，而主廚亦是維吾爾人。
（撰稿：蔡曉穎 責編：葉靖斯）