阿富汗衝突：喀布爾兩次攻擊多人死傷

圖片版權 BBC World Service Image caption 一輛裝炸藥的車撞上外國部隊人員乘坐的越野車

在阿富汗首都喀布爾一個北約的運輸車隊和阿富汗情報機構的一個辦公地點受到自殺攻擊，兩次攻擊只間隔數小時。

在第一次攻擊中，一輛裝炸藥的車撞上外國部隊人員乘坐的越野車。北約說沒有人在攻擊中喪生。

在喀布爾一個情報辦公機構所在的第八區發生的第二次攻擊當中，一名在裝炸藥的摩托車上引爆，之後另外兩人試圖衝進在辦公室。

一名警衛被打死，另外一人受傷。兩名槍手也被打死。

圖片版權 EPA Image caption 塔利班在春夏天氣變暖後加強了攻勢

塔利班和另外一個激進組織伊斯蘭黨（Hezb-e-Islami）已經表示他們在喀布爾東部的夏希德區發動了第一次攻擊。

與此同時有外交消息人士透露，阿富汗的主管政治事務的外交部副部長和來自卡塔爾的一個塔利班代表團同時在巴基斯坦首都伊斯蘭堡。

BBC在喀布爾的記者馬蘇德說，如果雙方舉行了會談，那就是類似此前在北京、烏魯木齊和奧斯陸舉行過的會談。

近月來塔利班利用春夏天氣變暖加強了暴力攻擊。特別是在阿富汗北部，塔利班已經取得了軍事進展。

上周一名自殺炸彈攻擊者在靠近美國使館的地方攻擊了北約的運輸車隊，一名平民在爆炸中身亡，22人受傷。

（編寫/責編:橫路）