印度安得拉邦踩踏事件導致27人喪生

Image caption 在印度，宗教集會上時有發生致命的踩踏事件。

印度南方安得拉邦一條聖河邊發生踩踏事件，當地官員說至少27人喪生。

印度教信徒聚集在那裏，凖備在一個傳統印度教節日開始前在哥達瓦裏河沐浴。

踩踏事件發生在當地時間早晨8點。

2400萬信徒將參加這個12天的慶祝活動。他們認為在聖河裏洗浴將幫助從自己身上滌除罪惡。

法新社引述當地一名高級警官說，第一批信徒洗浴完後從河裏出來，這時其他信徒都想趕在這個時候下河洗浴，這是就發生了人擠人的踩踏。

在印度，宗教集會上時有發生致命的踩踏事件。

2013年10月，在中央邦的一次印度教節日中發生踩踏事件，115人死亡。

(編譯：董樂/責編：路西)