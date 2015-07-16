埃及軍艦被西奈武裝分子發射的導彈重創

圖片版權 Reuters Image caption 「西奈省」表示發射了反坦克導彈擊中軍艦。

附屬於伊斯蘭國的西奈武裝分子說他們對地中海的埃及軍艦發動了導彈攻擊。

武裝分子自稱是「西奈省」，他們在網上公布的照片顯示導彈擊中軍艦並且發生巨大爆炸。「西奈省」表示發射了反坦克導彈擊中軍艦。

埃及官員說，海岸巡邏艇在同岸上的武裝分子交火後起火。艦上沒有傷亡。

這次事件發生在靠近加沙地帶的西奈城市拉法不遠處的海面。

目擊者說他們看到其他船隻趕赴現場救出那些被困在燃燒甲板上的人。

本月早些時候西奈拉法和希克祖威附近的軍隊哨卡同時遭到武裝分子的進攻，在衝突中至少100人死亡，其中包括17名軍人。

埃及發誓要清除西奈半島上的武裝分子，自去年10月起在那裏實行緊急狀態和宵禁。

「西奈省」組織的前身是名為「耶路撒冷支持者」(Ansar Bayt al-Maqdis)的武裝。去年11月他們效忠伊斯蘭國組織後改名。

自從2013年7月伊朗總統穆爾西在軍事政變中被趕下台並被囚禁後，這個西奈半島的武裝組織就開始急劇擴大，到目前為止他們已經打死了至少600名軍警。

（編譯：橫路/責編：羅玲）