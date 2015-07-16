歐元區國家將向希臘提供70億過渡貸款

圖片版權 AP Image caption 許多希臘人對經濟緊縮的前景感到擔憂

歐元區國家財政部長星期四（7月16日）同意通過一項歐盟基金向希臘提供70億歐元「過渡性」貸款，以便保證希臘在新救助資金獲得批准之前的金融運作。

預料這項過渡性貸款將在星期五由歐盟全體成員國確認。

與此同時，歐洲中央銀行同意增加向希臘銀行提供緊急資金的數額，這在今年6月份這項資金被凍結之後尚屬首次。

在歐元區國家財政部長和歐洲央行做出上述決定之前，希臘議會投票通過了進行嚴厲改革的方案，以獲得新的救助資金。

歐元區國家領導人星期一在布魯塞爾原則同意向希臘提供新的一筆救助資金，條件是希臘議會必須在星期三批准齊普拉斯政府所做的涉及稅收和養老金製度改革的承諾。

星期三，希臘議會投票通過了有關改革方案，從而為歐元區國家財政部長討論向希臘提供新的860億歐元資金的細節鋪平了道路。

抗議示威

新的救助方案仍然需要得到許多歐元區國家議會的批准，芬蘭已經在星期四投票通過方案，德國議會的投票將在星期五進行。

BBC在雅典的記者說，他在星期三希臘議會投票前在議會大廈外目睹了現場的抗議示威。

他說，有人向警察投擲了燃燒瓶，一輛電視轉播車被點燃，警察向示威人群釋放了催淚瓦斯和震撼彈。

BBC記者說，這樣的暴力場面持續了大約半個小時，但是反映了人們的不滿情緒。

希臘議會雖然通過了總理齊普拉斯所承諾的改革方案，但是他所領導的激進左翼聯盟的許多成員卻投了反對票，這對他所領導的政府的穩定性構成了威脅。

（編譯：躍生 責編：路西）