美國田納西州四名海軍陸戰隊員被槍殺

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美國田納西州查塔努加兩處海軍所屬地點發生槍擊案，四名海軍陸戰隊員被殺。

兩個案件正在調查當中，疑似「國內恐怖主義」行為。兩個槍擊地點相距10公里，分別是海軍後備役中心和招募辦公室。

查塔努加市警方說，在兩處地點開槍的是同一個槍手，並證實「開槍者」已經被打死。

根據美聯社報道，官員已經確認，槍手是現年24歲的穆罕默德·尤瑟夫·阿卜杜拉澤茨。據信，他出生在科威特，不過目前尚不清楚他是科威特公民還是美國公民。

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與他相關的一個地址在查塔努加市外幾英里。

負責調查的美國聯邦調查局探員艾德·萊恩霍德說，第一次槍擊發生在當地時間上午10：45，在查塔努加東部的招募中心。

開槍後，槍手駕駛一輛福特汽車逃走，被警方追捕。

在經過大約5分鐘的追逐後，槍手被警方在美國海軍後備役中心附近的高速公路擊斃。

美國海軍發表的聲明證實，四名海軍陸戰隊員死亡。另外還有一名新兵受傷後出院，另外兩人據信仍在接受治療。

（編譯/責編：羅玲）