中國公司1萬歐元抄底西班牙「幽靈機場」

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一個由中國投資者為主體的國際投資集團在西班牙雷阿爾機場破產拍賣中以1萬歐元（7,000英鎊）的出價勝出。

這個價格比這個位於西班牙首都馬德里以南200餘公里的雷阿爾機場的原本造價低了10萬倍。

名為Tzaneen International的國際投資集團是雷阿爾機場破產拍賣的唯一齣價者。

但是，另一位買家仍然可能在拍賣以外出價，所以尚不清楚拍賣是否能真正成交。

中國官方新華國際客戶端引述媒體報道，名為Tzaneen International的團體在西班牙成立，資金來自中國、英國等多方投資者。

該團體表示，他們希望將雷阿爾機場作為中國企業進入歐洲的入口。

距離馬德里以南200餘公里的雷阿爾機場原計劃將取代馬德里的巴拉哈斯機場，成為馬德里的主要國際機場。

雷阿爾機場的建造耗資超過10億英鎊，於2008年開放，但隨後破產，在2012年關閉。

由於1萬歐元的出價未達到賣方設下的280萬歐元最低價，因此在今年9月底之前，另一個買家仍有機會出價。

雷阿爾機場擁有250萬乘客的年吞吐量，是建成於西班牙建築業鼎盛時期的「幽靈機場」之一，無法吸引足夠乘客。

此外，位於西班牙東部的卡斯特利翁機場的命運相似——2011年宣佈投入運營以來沒有一架飛機起落。

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（編譯：高志強，責編：友義）