百餘伐木工被判重刑 中國向緬甸嚴正交涉

Image caption 緬甸政府表示，每年都有大量外籍人員通過邊境地區進入緬甸偷盜伐木。（資料圖片）

緬甸北部逾百名中國工人因非法伐木被判長期監禁，中國外交部質疑判刑過重，提出交涉，要求盡快交還有關人員。

周三（7月22日），緬甸北部的一家法院對155名中國伐木工人以違反「公共財產保護法」罪名作出判決。

代表他們的律師說，除了兩名17歲少年被判10年有期徒刑外，其餘 153人都被判終身監禁，在緬甸此類罪行通常判刑不少於20年。

一名被控同時藏有毒品的女性被加刑15年。

中國大使館指這些工人，被不法分子蒙騙，才貿然到緬甸非法伐木，已派員到當地支援。

中國外交部發言人陸慷22日就中國伐木人員被緬甸方面判刑答記者問時表示，中方對緬方有關判決高度關切，已向緬方提出交涉。

陸慷說，今年初緬方抓扣中方非法越境伐木人員後，中方多層級多渠道反覆向緬方提出交涉，要求緬方考慮上述人員的實際情況，作出合法合理合情的處理，妥善了結此案並盡快將上述人員交還中方。

他表示，「我們對緬方有關判決高度關切，已向緬方提出交涉，要求緬方重視中方關切，綜合考慮各方面因素，對此案作出妥善處理。」

據報道，這些被判刑的中國工人是在今年1月被緬甸軍方抓獲的。軍隊當時展開行動打擊據稱獲得克欽獨立軍批准的非法伐木。

緬北密支那縣法院根據公共財產保護法(阿巴嘎3)判罰涉案人員最高刑罰：終身監禁。判刑者如對判罰不服，可向省級法院提出上訴。

據中國媒體報道，155名中國籍伐木工，起初被警方以國民財產保護法條例起訴指控，後更改以公共財產保護法起訴指控，經過警方長時間調查取證及法院審理，最終法院判決有罪，並以影響惡劣為由判處了最高刑罰。

緬甸政府表示，每年都有大量外籍人員通過邊境地區進入緬甸偷盜伐木，邊境地區武裝割據不穩定，國家未能有效管控，因此造成越境盜伐木材事件。今年軍方動用空軍進行偵查，因而破獲了該起大批量人員特大盜伐木案件。

（編譯/責編：路西）