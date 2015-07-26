中國官媒在《波茨坦公告》70週年批評日本

圖片版權 AP Image caption 安倍晉三政府對待二戰歷史的態度一直未能令中國滿意

二戰通牒日本無條件投降的《波茨坦公告》發表70週年紀念日之際，中國官方新華社以及《人民日報》均發文批評日本首相安倍晉三迴避公告內容和試圖挑戰戰後國際秩序。

「現實一再告訴我們，在當年因接受《波茨坦公告》而擺脫戰爭桎梏的日本，並非所有人都對這份文件的權威性心懷恪敬，」《人民日報》在7月26日題為「以和平的名義銘記《波茨坦公告》」的評論文章中說，「……不難看出，日本政壇確有一些人對《波茨坦公告》抱有明顯的牴觸情緒。」

新華社在前一天發表三篇文章紀念《波茨坦公告》，強調戰後國際秩序不容撼動，批評安倍晉三政府不願正視二戰侵略歷史。

日本共同社則在7月25日報道，指中國國務委員此前向日本官員表示希望安倍「能夠考慮中國人民的感情」。

兩家中國官方媒體均在各自的文章中提及今年5月安倍晉三在日本國會中的言論，指安倍在國會黨首辯論中「拒絕承認《波茨坦公告》對日本發動的侵略戰爭的定性」。中國指安倍在辯論中被日本共產黨議員問到，是否承認《波茨坦公告》指日本在二戰中發動的是「侵略戰爭」的說法，安倍則回應表示對公告相關的部分並不熟悉，因此拒絕置評。

新華社在其文章中指，日本右翼勢力歪曲二戰歷史，企圖撼動二戰成果基石，又批評日本政府「非法購買釣魚島」、參拜靖國神社、解禁自衛權等行為。

「日本右翼勢力的所作所為，與《波茨坦公告》精神背道而馳，是對日本戰後國際承諾的嚴重背叛，是對戰後國際秩序的公然挑戰，成為東亞地區局勢緊張的根源，」新華社的文章說。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國是《波茨坦公告》的發表方之一，但國民政府主席蔣介石並未與會。

《波茨坦公告》在1945年7月26日由英國、美國、中國共同發表，蘇聯在之後加入，要求日本所有武裝部隊立即無條件投降，「除此一途，日本即將迅速完全毀滅」；同年8月15日，日本宣佈無條件投降，9月初正式簽署投降書。

但此後數十年日本對待二戰歷史的態度一直未能讓中、韓等國家滿意，近年中國和日本在釣魚島（日方稱「尖閣諸島」）等東海海域主權問題有持續爭端，日本下議院則在7月中旬表決通過了兩項將會改變日本安保法律的爭議性法案，將在二戰結束以來首次允許日本軍隊在海外參與戰鬥。

共同社在7月25日引述日本政府人士稱，中國國務委員楊潔篪曾在7月中旬向訪問北京的日本國家安保障局長穀內正太郎表示，希望安倍晉三在今年稍後的安倍談話中能夠考慮中國人民的感情，但並未明確要求談話加入「侵略」、「道歉」等具體字眼。

（編寫：列爾 責編：葉靖斯）