索馬里爆炸：情報指德國籍索馬里人是主謀

圖片版權 Reuters Image caption 這是索馬里首都摩加迪沙近年來經歷的最大規模襲擊之一

索馬里一名情報官員告訴BBC，當局懷疑，周日在首都摩加迪沙發動自殺式炸彈襲擊的事件元兇可能是一名索馬里裔的德國人。

該名官員指，當局相信炸彈襲擊者是一名來自波恩市的男性。由於調查仍在進行中，該官員要求匿名。

發生在五星級酒店半島皇宮（Jazeera Palace）的襲擊至今造成了15人死亡，當中包括一名中國大使館的安全警衛人員。

與基地組織有關聯的武裝組織索馬里青年黨（Al-Shabab）聲稱發動了是次襲擊。

已知的消息指，一些人從美國和歐洲前往索馬里加入了該組織。

正在鄰國埃塞俄比亞和肯尼亞展開訪問行程的美國總統奧巴馬對襲擊表示了遣責。

德國未置評

BBC駐摩加迪沙記者穆罕默德·莫阿里穆報道說，外國專家正身在爆炸現場幫助展開調查。

在現場的索馬里情報官員也告訴他，炸彈襲擊者是索馬里裔德國人。

德國方面尚未就相關指控置評。

記者引述該情報官員表示，他們仍在試圖重組案情，設想出襲擊是如何謀劃的。

該官員還表示，爆炸發生的酒店位於安保嚴密的機場附近，襲擊者用一輛卡車實施了這次行動，這也是這座城市八年來所經歷的最嚴重襲擊之一。

圖片版權 AP Image caption 中國駐索馬里大使館於半島皇宮酒店辦公。

半島皇宮酒店是由一名由美國回來的索巴里人創辦的，這已經是酒店第三次成為索馬里青年黨的攻擊目標。

它是各國外交居住的熱門酒店，這一次就有來自中國、卡塔爾和埃及的多名大使館人員入住。

一名中國大使館工作人員、三名酒店員工也在遇難者當中。

索馬里青年黨正與索馬里政府爭奪國家的控制權。雖然索馬里的治安有所改善，但該武裝組織仍然不時在摩加迪沙發動襲擊。

周六（7月25日），索馬里國會一名成員以及總理辦公室一名官員就在另一次被聲稱由索馬里青年黨發動的襲擊中喪生。

該武裝組織近日接連失去了兩個據點——西南部小鎮拜多阿和東南小鎮丁索爾，兩個地方自2008年以來一直被索馬里青年黨佔據。

該武裝組織也將目標指向鄰國，今年4月就在肯尼亞加裏薩大學發動襲擊殺害150人。

2013年，4名武裝組織成員襲擊了肯尼亞首都內羅畢市中心的西門商場，殺死67人。

兩次死裏逃生的人

索馬里前總理阿里·哈里夫·加萊德（Ali Khalif Galayd）在BBC節目《聚焦非洲》（Focus on Africa）的訪問中說：

「西門商場（2013年9月31日武裝分子在肯尼亞首都內羅畢襲擊的購物中心）的時候我身在藝術咖啡廳（Art Cafe），這次我又住在半島酒店……凌晨4點前一切被炸成地獄的時候，我正凖備離開我的房間。」

「有人開我的玩笑說我就像貓一樣有九條命——我不樂意被這樣說，但我慶幸，感謝上帝我還活著。」

「爆炸發生時我本來是站著的，一下就摔倒了，然後大概應該有三道門和兩扇窗戶被轟到了房間裏面。」

「陽台的門砸在了我胸口和左邊大腿上——我身上有幾處割傷和瘀傷，但感謝上帝，我還活著。」

「西門商場事件要更可怕，因為當時到處都有開槍。這次是一次性的大爆炸，所以如果你躲過了那一下，就沒有別的危險了。」

「就情感上來說，這很可能將是我會一直扛著的傷痛包袱——但我很高興，很感謝上帝，這次並沒有造成那麼大的人命傷亡。」

誰佔領著索馬里？

圖片版權 BBC News Interactive

（編譯：列爾 責編：葉靖斯）