俄國否決安理會就MH17設國際法庭

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俄羅斯否決了安理會就馬航MH17空難設立國際刑事法庭的決議草案。

聯合國安理會15個成員中的11個投票贊成這一決議草案，包括中國在內的三個國家投了棄權票。

去年7月，從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡的馬航客機MH17在烏克蘭境內發生空難，機上298人全部喪生。

在烏克蘭東部的親俄羅斯武裝否認客機是他們擊落的。

西方國家表示，有證據證明客機被俄羅斯提供的導彈擊中。

馬來西亞一直要求成立法庭，檢控那些應該為空難承擔責任的人。這一要求得到荷蘭、烏克蘭、比利時和澳大利亞的支持。

俄羅斯一直否認是親俄羅斯的烏克蘭反叛武裝導致了這一空難，相反譴責空難是烏克蘭政府所為。

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本月早些時候，俄羅斯總統普京說，成立這樣一個刑事法庭「條件不成熟」而且「起反作用」。

周三（7月29日），俄羅斯在聯合國安理會投票表決中動用了否決權，三個棄權的國家是中國、安哥拉和委內瑞拉。

美國駐聯合國大使薩曼莎·鮑威爾說：「俄羅斯對死難者國家公眾的憤怒情緒置若罔聞。」

俄羅斯駐聯合國代表丘爾金辯護說，任何刑事調查都應該以「不公開方式」進行。

他批評「媒體上咄咄逼人的宣傳」，並說俄羅斯的調查人員沒有獲得同等的機會進入墜機現場。

莫斯科起草的另一份決議草案沒有包括設立刑事法庭，但是呼籲展開全面的國際調查。

馬來西亞交通部長向安理會成員國呼籲支持設立法庭，說這將最好地為死難者家屬伸張正義。

由荷蘭飛行安全委員會對空難原因所作的最後報告將在今年10月公布。

（編譯：羅玲 責編：橫路）