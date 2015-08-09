酒精濫用？澳大利亞擬限制「維吉麥」銷售
- 2015年 8月 9日
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澳大利亞政府提議在某些地區限制「國民早餐桌必備抹醬」——維吉麥（Vegemite）酵母醬——的銷售，因為它可以被用來制酒。
政府表示，此酵母製品可能在一些偏遠地區促進反社會行為。
原住民事務部長奈吉爾.斯庫連（Nigel Scullion）將這款鹹味醬形容為「悲慘的前奏」。
他說，這些抹醬被大批購入以製造私釀酒，有時在浴缸內釀造。
BBC記者喬恩•唐尼森（Jon Donnison）在悉尼報道，斯庫連表示，在一些因為成癮問題嚴重而禁止販售酒精飲品的地區，維吉麥酵母醬的銷售也應該被限制。
他接著說，有些學童會因為宿醉而沒有去上學，而維吉麥酵母醬成為在家庭暴力事件中越來越常見的影響因素。
維吉麥在1922年被發明，用來取代因為戰爭而被切斷供應的英國馬邁醬（Marmite）。
它的味道極鹹、微苦，一般用於塗在三明治、烤麵包、烤麵餅和梳打餅上食用，是澳大利亞人早餐桌上的必備調料。
現在，維吉麥幾乎成為澳大利亞飲食文化代表物。
（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）