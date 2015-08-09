酒精濫用？澳大利亞擬限制「維吉麥」銷售

圖片版權 Getty Image caption 維吉麥酵母醬在2013年迎來90歲生日。2008年第10億罐維吉麥誕生。

澳大利亞政府提議在某些地區限制「國民早餐桌必備抹醬」——維吉麥（Vegemite）酵母醬——的銷售，因為它可以被用來制酒。

政府表示，此酵母製品可能在一些偏遠地區促進反社會行為。

原住民事務部長奈吉爾.斯庫連（Nigel Scullion）將這款鹹味醬形容為「悲慘的前奏」。

他說，這些抹醬被大批購入以製造私釀酒，有時在浴缸內釀造。

BBC記者喬恩•唐尼森（Jon Donnison）在悉尼報道，斯庫連表示，在一些因為成癮問題嚴重而禁止販售酒精飲品的地區，維吉麥酵母醬的銷售也應該被限制。

他接著說，有些學童會因為宿醉而沒有去上學，而維吉麥酵母醬成為在家庭暴力事件中越來越常見的影響因素。

維吉麥在1922年被發明，用來取代因為戰爭而被切斷供應的英國馬邁醬（Marmite）。

它的味道極鹹、微苦，一般用於塗在三明治、烤麵包、烤麵餅和梳打餅上食用，是澳大利亞人早餐桌上的必備調料。

現在，維吉麥幾乎成為澳大利亞飲食文化代表物。

（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）