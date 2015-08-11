MH17：空難現場「發現俄製導彈碎片」

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馬航MH17空難調查人員表示，在烏克蘭東部的空難現場發現疑似俄羅斯導彈系統碎片。

目前在荷蘭的這一聯合調查組說，碎片可能來自俄製9K37地對空導彈系統，「有特別的意義」，可能將幫助確定本次空難的肇事者。

不過，調查組也表示，他們還不能證明這些碎片與空難之間的「因果關聯」。

發生在2014年7月的馬航MH17空難，導致機上298人全部死亡。

烏克蘭和很多西方國家都指責烏克蘭親俄羅斯反叛力量將客機擊落，稱他們可能使用的正是俄羅斯提供的9K37地對空導彈系統。

俄羅斯和烏克蘭親俄羅斯反叛力量都否認與這起空難有任何關係，並指責空難是烏克蘭軍方所為。

這一聯合調查組成員來自荷蘭、烏克蘭、馬來西亞、澳大利亞、英國和俄羅斯。

他們目前正在荷蘭海牙開會，討論空難原因的報告草案。預計最終報告將在今年10月公布。

（編譯：羅玲 責編：董樂）