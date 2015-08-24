韓朝雙方達成協議以緩和緊張局勢

圖片版權 AFP Image caption 在邊界地區，韓國哨卡（下）和朝鮮哨卡（上）都在保持高度戒備

據韓國媒體報道，韓國和朝鮮雙方達成一項協議，以緩和目前存在的緊張局勢。

韓朝此輪緊張態勢始於本月初。

8月4日，韓國稱兩名士兵因朝鮮在朝韓非軍事區所埋設的地雷受傷。

8月10日，韓國宣佈在軍事分界線附近重啟對朝高音喇叭喊話。

8月20日，韓國稱朝鮮向境內發射疑為火箭彈的炮彈，韓國發射數十枚炮彈予以回擊。

同日，朝軍方發佈緊急公報，否認朝方在邊境向韓方開火，並要求韓國在48小時內停止心理戰，朝鮮最高領導人金正恩下令前線部隊進入「凖戰時狀態」。

8月21日，朝鮮人民軍表示，根據金正恩的命令，朝軍部隊已「完成軍事行動凖備」。

8月22日，朝鮮宣佈，「若情勢無法挽回，則不惜展開全面戰，將進入戰時狀態」。

其後，朝方提出與韓方對話。

這次「緊急接觸」從星期六（8月22日）18時30分開始，朝鮮代表為人民軍總政治局局長黃炳誓與朝鮮勞動黨中央委員會書記兼統一戰線部部長金養建，韓國代表則是青瓦台國家安保室室長金寬鎮與統一部長官洪容杓。

（編譯：躍生）