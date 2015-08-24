布拉特面對貪腐調查說自己「清白」

圖片版權 BBC World Service Image caption 國際足聯主席布拉特自信滿滿地說，他是清白的，而且足夠強大來保護自己。

即將卸任的國際足聯主席布拉特對BBC表示，他「是清白的」，「足球界根本就沒有腐敗」。目前，他領導的國際足聯正在接受犯罪調查。

隨著針對國際足聯成體系賄賂行為調查的開展，自1998年就擔任國際足聯主席的布拉特選擇在明年二月份卸任。

儘管他在五月份的選舉中第五次獲得連任，但79歲的布拉特隨後宣佈即將卸任。

布拉特說：「我之所以那麼做，就是想要保護國際足聯。我保護自己沒問題，我還足夠強壯。」

他補充說：「我知道我自己都幹了些什麼，沒幹些什麼。」

他說：「我有良知，知道自己是一個誠實的人。我是清白的，不會憂心忡忡。」

兩項針對國際足聯貪腐的犯罪調查目前還在進行中。

圖片版權 BBC World Service Image caption 國際足聯主席布拉特接受BBC採訪，聲稱卸任是為了保護國際足聯。

截至目前，已經有14人受到美國司法部的指控。據稱，在過去24年裏，國際足聯內部的行賄和收受好處費的金額超過1.5億美元。

瑞士政府同時正在調查2018年和2022年兩屆世界杯申辦過程中的違規行為。外界猜測，如果罪名成立，俄羅斯和卡塔爾將被剝奪舉辦世界杯的資格，這兩屆世界杯的舉辦權也將進行再次投票。

不過，布拉特毫不服軟，並繼續為國際足聯辯護。

他辨稱：「我們這個組織不腐敗，足球界根本就沒有腐敗。腐敗的是個別人，是一些人。」

他還辨稱到，從道德層面上講，他對前國際足聯高管布雷澤承認收受南非為舉辦2010年世界杯的賄賂「不承擔責任」。

他說，2010年世界杯「是史上最清白的世界杯」。

圖片版權 BBC World Service Image caption 布拉特稱足球界根本就沒有腐敗，不過就是人腐敗。

他還表示，國際足聯是「受害的一方」，並相信在這些「暴風驟雨」過後，會看到彩虹。

雖然布拉特知道有「相當數量的球迷在社交網絡上說要宰了他」，但他說：「我至少還應該受到尊重，因為我和國際足聯幹了不少事。」

據信，現任歐足聯主席普拉蒂尼是明年接任布拉特的最熱門人選。

在被問到是否願意將權力移交給60歲的法國人普拉蒂尼時，布拉特說：「為什麼不呢？」

他說：「競選主席的事兒，最好別問我這位被選出來的現任主席。我倒是不在乎，主席是委員會決定的，又不是我。」

（編譯：孫晨）