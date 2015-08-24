布拉特面對貪腐調查說自己「清白」
即將卸任的國際足聯主席布拉特對BBC表示，他「是清白的」，「足球界根本就沒有腐敗」。目前，他領導的國際足聯正在接受犯罪調查。
隨著針對國際足聯成體系賄賂行為調查的開展，自1998年就擔任國際足聯主席的布拉特選擇在明年二月份卸任。
儘管他在五月份的選舉中第五次獲得連任，但79歲的布拉特隨後宣佈即將卸任。
布拉特說：「我之所以那麼做，就是想要保護國際足聯。我保護自己沒問題，我還足夠強壯。」
他補充說：「我知道我自己都幹了些什麼，沒幹些什麼。」
他說：「我有良知，知道自己是一個誠實的人。我是清白的，不會憂心忡忡。」
兩項針對國際足聯貪腐的犯罪調查目前還在進行中。
截至目前，已經有14人受到美國司法部的指控。據稱，在過去24年裏，國際足聯內部的行賄和收受好處費的金額超過1.5億美元。
瑞士政府同時正在調查2018年和2022年兩屆世界杯申辦過程中的違規行為。外界猜測，如果罪名成立，俄羅斯和卡塔爾將被剝奪舉辦世界杯的資格，這兩屆世界杯的舉辦權也將進行再次投票。
不過，布拉特毫不服軟，並繼續為國際足聯辯護。
他辨稱：「我們這個組織不腐敗，足球界根本就沒有腐敗。腐敗的是個別人，是一些人。」
他還辨稱到，從道德層面上講，他對前國際足聯高管布雷澤承認收受南非為舉辦2010年世界杯的賄賂「不承擔責任」。
他說，2010年世界杯「是史上最清白的世界杯」。
他還表示，國際足聯是「受害的一方」，並相信在這些「暴風驟雨」過後，會看到彩虹。
雖然布拉特知道有「相當數量的球迷在社交網絡上說要宰了他」，但他說：「我至少還應該受到尊重，因為我和國際足聯幹了不少事。」
據信，現任歐足聯主席普拉蒂尼是明年接任布拉特的最熱門人選。
在被問到是否願意將權力移交給60歲的法國人普拉蒂尼時，布拉特說：「為什麼不呢？」
他說：「競選主席的事兒，最好別問我這位被選出來的現任主席。我倒是不在乎，主席是委員會決定的，又不是我。」
（編譯：孫晨）