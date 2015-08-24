受中國股市下跌影響 全球股市大幅下滑

圖片版權 AFP Image caption 納斯達克指數曾一度下跌8%

受中國股市下跌影響，全球股市星期一（8月24日）普遍大幅下滑。

英國金融時報指數閉市報5898.87點，下跌4.6%；法國和德國股市分別下跌了5.5%和4.96%。

由於星期一的下跌，英國金融時報指數全天損失了737.5億英鎊的股值。

美國華爾街道瓊斯指數開市最初下跌了6%，隨後回升，閉市報15871.35點，下跌3.57%。

代表技術產業的納斯達克指數曾一度下跌8%，但隨後收復部分失地，閉市報4526.25點，下跌3.82%。

中國上海指數星期一閉市下跌了8.5%，創下2007年以來的最差紀錄。

受其影響，亞洲股市嚴重受挫，東京日經指數下跌4.61%。

經濟分析人士表示，人們目前都對中國這個世界第二大經濟的發展前景感到擔憂。

分析人士指出，人們現在都想知道中國政府會在這個「黑色星期一」之後採取什麼措施，支持市場對中國經濟的信心。

（編譯：躍生）