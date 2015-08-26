新聞人物：美國記者帕克爾和攝影師瓦爾德

美國弗吉尼亞州WDBJ7電視台24歲的女記者艾利森·帕克爾（Alison Parker）和27歲的攝影師亞當·瓦爾德（Adam Ward）星期三（8月26日）在做電視直播採訪時被人開槍打死，當時正在接受採訪的一位女士受傷。

圖片版權 BBC World Service Image caption 帕克爾在2014年成為這家電視台早間節目的主持人

艾利森·帕克爾（Alison Parker）：

帕克爾在弗吉尼亞州馬丁斯維爾市長大，在當地的帕特里克亨利社區學院（Patrick Henry Community College）讀書，後進入弗吉納亞州詹姆斯麥迪遜大學（James Madison University）學習。

帕克爾在詹姆斯麥迪遜大學讀書期間負責編輯一份名叫《微風》（The Breeze）的大學報紙。

她還在大學讀書期間以實習生的身份為WDBJ7電視台工作。

帕克爾在成為WDBJ7電視台的正式雇員之後表示，在電視台實習的經歷讓她選擇了新聞記者的職業。

她說，「那段實習經歷讓我愛上了這個職業，讓我意識到廣播記者正是我想要做的事情。」

帕克爾在空閒時間喜歡劃皮艇，和父母的愛犬傑克玩耍，參加社區劇團活動。

她的男朋友也是這家電視台的雇員，名叫赫斯特（Chris Hurst）。

圖片版權 BBC World Service Image caption 瓦爾德和他的未婚妻在一起

亞當·瓦爾德（Adam Ward）：

瓦爾德畢業於弗吉尼亞理工學院暨州立大學，於2011年加入WDBJ7電視台，後升任至現場攝影師。

WDBJ7電視台負責人馬克斯（Jeffrey Marks）說，瓦爾德是一位非常敬業的攝影師。

「如果他在下班回家的路上聽到有什麼突發新聞，他會立即掉頭回到工作地點。」

瓦爾德已經和WDBJ7電視台的一位節目製作人訂婚，據說星期三是他的未婚妻在這家電視台的最後一個工作日。

瓦爾德的未婚妻在北卡羅來納州找到了一份新工作，據說瓦爾德也計劃辭職，隨未婚妻前往北卡羅來納。

（編譯：躍生 責編：路西）