新聞人物：美國記者帕克爾和攝影師瓦爾德
美國弗吉尼亞州WDBJ7電視台24歲的女記者艾利森·帕克爾（Alison Parker）和27歲的攝影師亞當·瓦爾德（Adam Ward）星期三（8月26日）在做電視直播採訪時被人開槍打死，當時正在接受採訪的一位女士受傷。
艾利森·帕克爾（Alison Parker）：
帕克爾在弗吉尼亞州馬丁斯維爾市長大，在當地的帕特里克亨利社區學院（Patrick Henry Community College）讀書，後進入弗吉納亞州詹姆斯麥迪遜大學（James Madison University）學習。
帕克爾在詹姆斯麥迪遜大學讀書期間負責編輯一份名叫《微風》（The Breeze）的大學報紙。
她還在大學讀書期間以實習生的身份為WDBJ7電視台工作。
帕克爾在成為WDBJ7電視台的正式雇員之後表示，在電視台實習的經歷讓她選擇了新聞記者的職業。
她說，「那段實習經歷讓我愛上了這個職業，讓我意識到廣播記者正是我想要做的事情。」
帕克爾在空閒時間喜歡劃皮艇，和父母的愛犬傑克玩耍，參加社區劇團活動。
她的男朋友也是這家電視台的雇員，名叫赫斯特（Chris Hurst）。
亞當·瓦爾德（Adam Ward）：
瓦爾德畢業於弗吉尼亞理工學院暨州立大學，於2011年加入WDBJ7電視台，後升任至現場攝影師。
WDBJ7電視台負責人馬克斯（Jeffrey Marks）說，瓦爾德是一位非常敬業的攝影師。
「如果他在下班回家的路上聽到有什麼突發新聞，他會立即掉頭回到工作地點。」
瓦爾德已經和WDBJ7電視台的一位節目製作人訂婚，據說星期三是他的未婚妻在這家電視台的最後一個工作日。
瓦爾德的未婚妻在北卡羅來納州找到了一份新工作，據說瓦爾德也計劃辭職，隨未婚妻前往北卡羅來納。
（編譯：躍生 責編：路西）