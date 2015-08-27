奧地利遺棄貨車中發現至少20具移民屍體

圖片版權 AFP Image caption 這是一輛在匈牙利註冊的貨車

奧地利當局說，警方在奧地利東部靠近匈牙利邊界地區一輛遺棄在路邊的貨車裏發現至少20具移民的屍體，而最終確定的死亡人數可能高達50人。

就在這一令人震驚的消息傳出之際，奧地利首都維也納正在舉行一次有關移民問題的高峰會議。

由於在中東地區和非洲地區出現的戰亂，大批難民正在設法逃往歐洲。

奧地利總理法伊曼說，最新發生的悲劇再次證明了聯合打擊有組織偷渡犯罪以拯救生命的必要性。

奧地利警方的一位發言人說，交通警察在星期四（8月27日）得到有關這輛在匈牙利註冊的制冷貨車的報告，隨後在車內發現至少20具屍體。

死亡人數可能更高

這位發言人表示，車內可能還有更多的屍體。

警方發言人還說，雖然貨車是在星期四發現的，但是可能在星期三就停在那裏，而車內的死者可能已經死亡一段時間，因為屍體已經開始腐爛。

警方說，這是一起嚴重的犯罪事件，有組織的犯罪團伙已經把人當成了商品貨物。

匈牙利總理的一位發言人說，匈牙利警察正在和奧地利警察配合，對案件展開調查。

星期四在維也納召開的高峰會議討論了打擊有組織偷渡犯罪活動以及保護歐盟外部邊界的問題。

（編譯：躍生 責編：董樂）