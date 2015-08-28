奧地利貨車內發現71具非法移民屍體

圖片版權 EPA Image caption 該貨車標有斯洛伐克肉雞場Hyza的標誌。

奧地利警方說，有關被遺棄貨車上發現71具非法移民屍體案，三名嫌疑人已經被逮捕。

這輛貨車是在周四（27日）在奧地利一條高速公路上被發現的，車主顯然棄車而逃。該高速公路臨近匈牙利邊境。

死者包括59名男子，8名女性和4名兒童。

警方說，這些人來自敘利亞，估計已經死了近兩天，屍體已經高度腐化。

當局說，車內的移民可能在從匈牙利進入奧地利時已經死亡，很可能是在卡車裏悶死的。

法醫從昨晚開始對這些屍體進行鑒定。

目前，匈牙利和奧地利的警方聯手合作，並試圖追蹤和尋找逃跑的司機。

最新報道說，警方已經在匈牙利逮捕了三名保加利亞人，懷疑是卡車司機。

近日來，有大批的非法移民通過各種途徑試圖進入歐洲，許多人死於船難，並與歐洲警察發生衝突。

（編譯：凱露/責編：董樂）