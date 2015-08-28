日本強烈抗議新華社文章和中國徵兵視頻

圖片版權 AP Image caption 中國海軍8月上旬在網絡上發表題為《使命的召喚》視頻，其中有釣魚島的鳥瞰畫面（資料照片）。

日本內閣官房長官菅義偉周五（8月28日）在記者會上強烈批評中國新華社撰文追究日本天皇的戰爭責任。他說：「這是對天皇陛下的顯著失禮，就是和迄今為止的中方立場也相違，只對正在改善的日中關係潑冷水，完全不可取」。菅義偉說，日本政府周四已通過外交渠道向中國提出了強烈抗議。

中國官方新華社周二發表《誰應為日本侵略戰爭罪行謝罪》一文，稱冤有頭、債有主，追究二戰時期的日本裕仁天皇「在位時指揮策劃日本相繼發動侵華戰爭和太平洋戰爭，是侵略戰爭的罪魁禍首」。文章還說：「裕仁天皇一直到死也沒有對日本侵略過的受害國和人民表示謝罪之意，其繼位者則要從勃蘭特的「德國總理跪下去，德意志民族站起來」中受到震動，以謝罪換取冰釋，以懺悔換取信任，以真誠換取和諧」。

日本各大傳媒周五紛紛報道說，中國《光明日報》刊登了新華社該文。不過BBC中文網記者還從中國人民網、新浪網、臨汾新聞網等中國大小網站上看到相同刊載。

據日媒報道，日本政府是周四看到《光明日報》後，外務省周四早上分別通過日本駐中國大使館向中國外交部強烈抗議和直接向中國駐日大使館強烈抗議。其中《產經新聞》引述外務省的分析說：「中國直接要求天皇謝罪非常例外」，外務省正加緊收集、分析這個「極為失禮的事務」的背後原因。

展示日方證據

另一方面，日本外相岸田文雄周四在國會參議院說，日本政府周四也抗議了中國海軍製作的包含尖閣諸島（中國稱釣魚島）的徵兵宣傳視頻，岸田稱：「將持著堅決捍衛我國領土、領海、領空的決心，採取堅定和冷靜應對」。

日本共同社在報道中介紹說，視頻是中國海軍8月上旬在網絡上發表題為《使命的召喚》，其中有釣魚島的鳥瞰畫面，並配以字母「幅員遼闊，但不容一分疆域他有」。

除了抗議外，周五日本內閣官房還在「領土·主權對策企畫調整室」網頁上開設了證明尖閣諸島和竹島（韓國稱獨島）是日本領土的資料。共約200個錄像和說明中，包括民國九年五月二十日（1920年5月20日）中華民國政府駐長崎領事馮冕送給日本的感謝狀。

全文是：「中華民國八年冬福建省惠安縣漁民郭合順等三十一人遭風遇難漂泊至日本帝國沖繩縣八重山尖閣列島內和洋島承日本帝國八重山郡石垣村顧玉代勢孫伴君熱心救護使得生還故國洵屬救災恤鄰當仁不讓深勘感佩特贈斯狀以表謝忱」。

網民吐槽多

中日爭執釣魚島主權的糾紛由來已久，日本輿論對中國海軍製作的視頻並沒顯得很意外，但新華社忽然提出日本天皇應謝罪的主張，不僅令日本政府「加緊收集和分析情報」，而且激發日本網絡上的紛紛議論，其中尤以看來是右翼網民的嘩然最醒目。

有不少吐槽乘機批評首相安倍晉三兩周前發表的《安倍談話》包含侵略、殖民統治、反省、道歉的內容。有人說：「都是安倍惹的禍，早就說了中國一定會得寸進尺，對中國一定不能道歉，否則就沒完沒了」。

《安倍談話》8月14日發表後，日本各大傳媒做的民意調查都顯示，認為安倍談話值得評價的被訪者佔多數，同時贊成日本不要無限期地道歉下去的民意也在各大民調中約佔6、7成。

（責編：蕭爾）

網友反饋

有違常態，外交服從內政。

𣑲葉

當年杜重遠就被抗議過，日本越來越軍國了

未署名

沒責任？呵呵

未署名

神愛世人,這些宣教士就是神派來讓中國人認識祂的明證

Frank

不忘歷史,警惕日本軍國主義復活。

mulgix, 悉尼