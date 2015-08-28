美國政府首次指派「人質事務」總統特使

Image caption 白宮發出聲明，任命奧布萊恩出任首任人質事務特使

為改革美國回應其公民被綁架的做法，美國政府首次任命了總統特使，在美國公民被綁架時出面處理。

白宮任命的是傑姆斯·歐布萊恩，在任命的聲明中，白宮指出他的主要任務就是「安全地救回在海外被綁架的美國公民」

白宮說，奧布萊恩是因為具備「出身於外交界的背景還有深厚的國際協調經驗」，所以能夠擔這個被白宮聲明形容為「獨特」的職位。

奧布萊恩曾經擔任過白宮巴爾幹半島事務特使，他接到指示直接與人質家屬合作，協助協調各方的工作，確保人質獲得釋放。

由於長期堅持拒絕與激進組織妥協、尤其是最近一年多發生多起美國人質被激進組織綁架然後殺害的事件之後，奧巴馬政府受到了嚴厲的批評。

今年6月美國政府同意被綁架公民的家屬可以用支付贖金的方式來救回人質。

在這之前，美國政府向來的立場都是警告家屬不得支付贖金，否則就會受到司法部門的起訴，不過迄今為止，美國司法部從未因此起訴過任何人。

而許多歐洲國家政府最近也被披露，用支付贖金的方式換回了被伊斯蘭國( IS)等激進組織在伊拉克和敘利亞所綁架的本國公民，這令美國政府受到了相當大的壓力。

大約一年前被伊斯蘭國殺害的美國記者福萊的家屬說，在福萊被挾持綁架的那段期間，他們覺得根本就是「求助無門」。

美國籍援助人員凱拉·穆勒今年2月間在被伊斯蘭國綁架期間去世，她的父親卡爾·穆勒曾經在媒體上批評美國政府的人質政策「令人感到挫折」。

卡爾·穆勒說，美國政府應該把人質的生命安全放在第一位，並且需要加強外交的努力，確保人質能夠安全回到美國與家人團聚。

（撰稿/責編：威克）