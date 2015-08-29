匈奧貨車偷渡慘案嫌犯布達佩斯出庭
- 2015年 8月 29日
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四名涉嫌導致71名偷渡者死亡的人在匈牙利首都布達佩斯的法庭出庭。
四名出庭的嫌疑人分別是3名保加利亞人和1名阿富汗人。
在3名保加利亞人中，1人是車主，另2人是司機。被捕的阿富汗人身份不詳。
車上的死者包括59名男子，8名女性和4名兒童。
奧地利內政部長米克爾雷特娜說，這一慘案應該為歐洲敲響警鐘。
她說，對這種慘案光表示震驚和同情是不夠的。她敦促歐盟各國領導人確保難民可以安全合法進入歐洲，以避免類似慘案再次發生。
案件調查
這輛貨車是在周四（27日）在一條臨近匈牙利邊境的公路邊上發現的，車停在一條小道上已經超過24小時。一名奧地利公路工人發現有液體從車裏漏出，通知了奧地利警察。
該貨車車身上有斯洛伐克一個肉雞場的標誌，但該養雞場說這輛車早已不屬於他們，但公司標誌沒有去掉。
警方說，從死者身上找到的文件顯示這些人估計來自敘利亞，他們可能已經死了近兩天，屍體已經高度腐化。
當局說，車內的移民可能在從匈牙利進入奧地利時已經死亡，很可能是在卡車裏悶死的。
法醫從昨晚開始對這些屍體進行鑒定。
匈牙利警方發表一份聲明說，他們對一些房屋進行了搜查，並詢問了約20名有關目擊者。
（編譯/責編：晧宇）