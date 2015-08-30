意大利能源巨頭在埃及發現大型天然氣田

意大利能源集團公司埃尼（Eni）說，他們在埃及沿海發現全世界最大的天然氣田之一。

埃尼介紹，氣田覆蓋100平方公里，深度為1450米。蘊藏量最高可能多達30萬億立方尺的天然氣，或者，相當於55億桶原油。

埃尼公司說，Zohr氣田「有可能成為已被發現的全世界規模最大的天然氣田之一」，可以在今後幾十年內幫助滿足埃及的天然氣需求。

埃尼公司總裁Claudio Descalzi表示，這一「歷史性發現將能改變埃及能源現狀」。

埃尼是非洲最大的外國能源公司。

今年6月，埃尼與埃及石油部簽署價值高達20億美元的勘探協議，獲准在西奈、蘇伊士灣、地中海以及尼羅河三角洲等地勘探。

過去幾年，地中海地區已經數次發現大型天然氣田。

（編譯：蘇平，責編：林杉）