馬來西亞「淨選盟」反腐敗集會進入第二天

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 身穿黃色上衣的示威者們在獨立廣場的警察封鎖線前聚集靜坐。

要求馬來西亞總理納吉布（Najib Razak）為金融醜聞下台的「乾淨與公平選舉聯盟」（Bersih）集會進入第二天，數以萬計群眾再次聚集街頭。

大批示威者星期六（8月29日）無視當局禁令，在首都吉隆坡街頭聚集，不少人更徹夜留守至星期天（30日）。一些暫時離開的群眾天亮後再次來到市中心聚集。

布城政府明言淨選盟的集會非法，大批警員在周邊布防。不過BBC駐吉隆坡記者潘婕（Jennifer Pak）報道說，警方至今尚未採取任何驅散行動，群眾繼續在獨立廣場的警方封鎖線前叫喊馬來語「乾淨政府」口號。

集會群眾不滿國營一馬基金（1MDB）一筆7億美元的匿名「捐款」流向了納吉布的私人賬戶。納吉布否認指控，並批評淨選盟示威破壞國家形像。

國營馬新社引述納吉布說：「那些身穿黃衣的人……意圖抹黑大馬在國際上的良好聲譽。」

「我們要歡慶國慶日，但有人卻在獨立廣場這個具歷史意義的地方示威……難道他們不明白，他們的愛國精神難道如此淺和貧乏。他們難道不明白，我們的國家是建立在我們獨立鬥士的血汗之上。」

BBC記者潘婕報道說，納吉布最近採取了一系列被認為是對付異己的行動。他革除了在「捐款」問題上公開挑戰他的副總理，負責調查他的總檢察長也被撤換。

圖片版權 AFP Image caption 參與集會群眾質疑總理納吉布何從獲得該筆7億美元（26億令吉）資金。

圖片版權 EPA Image caption 被囚反對派領袖安瓦爾的支持者喊起「釋放安瓦爾」的口號。

「乾淨政治」

這是淨選盟自2007年以來第四次號召大規模群眾集會。最新一次集會預定持續到星期天晚間，而星期一（31日）則是馬來西亞聯邦獨立日，官方將舉行國慶慶祝活動。

「淨選盟」稱星期六有20萬人參與了吉隆坡的集會，警方則稱有2.5萬人。

領導「淨選盟」的華人領袖瑪麗亞·陳（Maria Chin Abdullah）不同意納吉布的「不愛國」指控，強調國人希望變革。

她說：「我們真切期盼的是理性對話和實行變革，能真正讓我們的體系，讓我們的有關當局更受問責，更公開透明的變革。我們不要停留在這滋長貪污腐敗與不負責任的體系裏。」

馬來西亞內政部在集會前夕刊登憲報，宣佈所有印有「Bersih 4」（淨選盟第四次集會）字樣的物品屬違禁品，任何人印製及發行，一經定罪，可被判處最高三年無期徒刑或罰款最高2萬令吉（4771美元；3.05萬元人民幣），或兩者兼施。

BBC中文網馬來西亞特約記者李艷雲指出，內政部此舉屬史無前例，而儘管這項行動被視為嚴峻，許多集會群眾並不理會禁令，仍然穿上印有「Bersih 4」字樣的黃衣服上街遊行。

納吉布在2009年成立一馬公司，以圖發展吉隆坡成為金融中心，但一馬公司目前債台高築，媒體更曝光他涉嫌從一馬公司挪用該筆7億美元款項。

布城政府官員稱，這筆款項是來自中東的匿名「政治捐款」，納吉布並無違規違法。

然而，政府並不進一步說明詳情，BBC駐吉隆坡記者潘婕說，群眾還是懷疑納吉布挪用了公款。

世界各地也有不少城市舉行了聲援「淨選盟」的集會，其中不少集會在馬來西亞的使領機構外舉行。

據新加坡官方亞洲新聞台報道，這些集會城市包括香港、墨爾本、悉尼和倫敦等；馬新社引述馬來西亞外交部副部長理查馬力甘說，該部將收集在國外參與淨選盟集會的馬來西亞公民資料，「以根據有關國家的法律採取合適的行動」。

什麼是一馬公司（1MDB）？

圖片版權 AP

一馬發展有限公司（1Malaysia Development Berhad）是在2009年由總理納吉布成立的國有投資基金，旨在推動馬來西亞發展成高收入經濟體。

批評者認為一馬基金的許多項目均付出了過高作價，且向投資銀行高盛（Goldman Sachs）支付了數以百萬美元計的費用

基金在2014年底因為錯過向債權人還款而引起注意，繼而被曝光欠債110億美元。

納吉布總理被指控挪用7億美元，但他否認指控。

馬來西亞反貪污委員會稱，委員會確認這筆資金是來自海外的匿名捐款。

延伸閱讀： 震驚馬來的「一馬基金」案

（編譯／責編：葉靖斯）