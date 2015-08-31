台北開賣AV女優版悠遊卡 爭議繼續發酵

圖片版權 Getty Image caption 在這款卡中波多野結衣身穿黑衣，看上去神秘、性感。

由日本AV（成人錄影）女優波多野結衣為卡面人物的台北悠遊卡周二（9月1日）開放電話預售。

據稱，雖然台北悠遊卡公司安排了數十名人員接聽訂購電話，但是還有許多有意者向隅，無法購得卡面是波多野結衣兩種扮相的悠遊卡。

BBC中文網在社交媒體上搜尋所得的結果，顯示似乎不少的網民對未能購得這組悠遊卡感到「心有戚戚焉」。

一名網友向BBC中文網表示，由於是1日零時開放電話預購，因此他從周一晚上就守在電話前，從台北時間晚上11時59分開始撥打預購專線。

雖然這名網友拒絕透露是否預購成功，但是另外一名網友則說，他也是算凖時間撥打專線，投入了「這場全民運動」。

先前台北悠遊卡公司說，請來在日本相當具有知名度的波多野結衣作為悠遊卡卡面的人物，發行15000套的「天使、惡魔」兩張一組的套卡。

該公司並解釋說，設計上走的是「唯美、清新」的路線，呼籲外界莫作「過多的聯想」。

但是台灣社會輿論一陣嘩然，紛紛抨擊台北悠遊卡公司的決定，但是隨後波多野結衣發出聲明，質疑「只因我是AV女優，難道我不能參與善意的活動貢獻於社會嗎？難道我不能對於我愛的台灣付出行動來感恩嗎？」。

波多野結衣曾經多次對台灣在日本311地震海嘯大災難時提供援助表示感謝，並且多次希望能夠回報台灣。

而悠遊卡公司也在上周宣佈將「天使、惡魔」悠遊卡的出售所得捐給台灣的慈善機構。

不過這種做法似乎還是沒有能夠消除外界的批評與疑慮，導致原先預定出售的通路、也就是台北隨處可見的便利商店系統中，最大的4個連鎖便利商店系統拒絕販賣這套悠遊卡。

台北市長柯文哲在周日（8月31日）指示說，這套悠遊卡不公開出售，也不會繼續製作，並且在9月1日開始經由電話預購方式出售。

一名台灣的網友向BBC中文網表示，原本並無意購買波多野結衣作為卡面的悠遊卡，但是柯文哲宣佈之後，意思就是這套悠遊卡就只會發行15000套，似乎相當有收藏價值、未來「身價肯定看漲」。

（撰稿：威克 責編：路西）