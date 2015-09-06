德奧活動人士自發組織接難民入境

圖片版權 Reuters Image caption 由140輛汽車組成的車隊前往匈牙利接移民。

由德國和奧地利活動人士自發組織的車隊進入匈牙利邊境地區把很多移民接到西歐。

自從匈牙利周五開放了與奧地利接壤的邊境之後，已經有包括成千上萬名移民進入了奧地利境內。這其中包括很多逃離敘利亞戰火的難民。

周日，一個由140輛汽車組成的車隊離開維也納前往匈牙利首都布達佩斯，這是名為「難民車隊」（refugeeconvoy）項目的一部分。

然而匈牙利警方發言人表示，任何把移民載過邊境的人都是違反了法律。

就在上周四名試圖這麼做的奧地利活動人士被以人口走私遭到逮捕，不過事後獲釋。

早些時候，德國官員表示11000名難民周六（9月6日）抵達該國，另有1萬人周日抵達。

Image caption 周日又有很多移民坐火車抵達德國。

教宗表示，在歐洲的每個天主教教區都應該收養一個移民家庭。

英國財相奧斯本指出，為了幫助敘利亞難民，英國「需要做出更多努力」。

而前英國外交大臣大衛·米利班德目前是一個總部在紐約的國際援救委員會負責人，他敦促美國接收65000名敘利亞難民。

德國、奧地利和匈牙利表示，讓移民入境是為了解決人道危機。

德國政府發言人表示，歐盟要求難民在抵達的第一個國家申請難民庇護的規定仍然有效。

不過德國在八月份決定針對來自敘利亞的難民申請取消這個規定。今年，德國預計將會接收80萬移民，其中敘利亞人是大多數，其次是阿富汗和厄立特里亞人。

(編譯 / 責編：林杉）