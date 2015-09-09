移民危機：歐盟即將宣佈配額計劃

2015年9月9日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 歐洲聯盟委員會主席容克即將宣佈重新安置移民計劃。

歐洲聯盟委員會主席容克即將宣佈重新安置移民計劃，應對二戰後遭遇的空前移民危機。

根據這項計劃，歐盟將以強制配額方式，在歐盟成員國內安置12萬名移民。

上周末，數以千計主要來自敘利亞的移民徒步穿越歐洲，向北進發。如何應對這次移民危機已在歐盟內部產生分歧。

匈牙利、捷克、斯洛伐克和羅馬尼亞等新近加入歐盟的中歐和東歐國家都表示反對配額制。

不過，在周二，波蘭的立場似乎出現軟化。波蘭總理埃娃·科帕奇表示，波蘭將接受比原本分配的2000配額更多的人數。

匈牙利則在邊界加固旨在阻止移民從塞爾維亞越境進入該國的柵欄，並打算收緊難民庇護法案。

德國對敘利亞移民表示歡迎，並稱今年將接收安置80萬難民庇護申請者。德國聯邦副總理、社民黨黨員西格瑪·加布裏奧說，德國今後幾年內應該有能力每年接收安置至少50萬移民。

據報道，計劃實施的重新安置移民配額體系，將把目前滯留在意大利、希臘和匈牙利的約六成移民，重新安置到德國、法國和西班牙。

每個國家所分配的移民人數取決於該國的國民生產總值、人口、失業率和已經處理的庇護申請人數。那些拒絕接收移民的歐盟成員國將受到經濟方面的懲罰。

與此同時，歐盟將對中東和非洲部分國家經濟提供援助，並採取措施遏制人口偷渡活動。

德國總理默克爾說，採取強制配額制決定每個歐盟成員國接收難民人數，是目前應該採取的第一步。

用詞說明：BBC在報道中所用的詞語「移民」指所有未完成難民庇護申請的法律程序但在前往庇護國路上的人。這個群體包括因為敘利亞戰亂而流離失所的人，他們可能被歸為戰爭難民。也包括那些為了尋求更好工作和生活的人，他們可能被歸為經濟移民。