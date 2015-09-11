美官員：「『伊斯蘭國』在製造化學武器」

圖片版權 Getty Image caption 芥子毒氣會令暴露在當中的人皮膚、眼睛和呼吸道被腐蝕（資料圖片）

一名美國政府官員向BBC透露，美國政府內部越來越相信「伊斯蘭國」（IS）武裝組織正在伊拉克及敘利亞製造和使用粗糙的化學武器。

據該官員說，美國伊拉克和敘利亞接壤的邊境兩邊至少發現了四起「伊斯蘭國」使用芥子毒氣的事件。

該官員還說，這些化學物質被製作成粉末狀使用。

在土耳其和敘利亞邊境的BBC新聞團隊看到了支持這些說法的證據。

美國方面相信，該武裝組織有一個密室專門用於製造這些武器。

「他們在使用芥子毒氣，」該美國官員提到「伊斯蘭國」時說，「我們知道他們在用。」

這名官員表示，這些芥子毒氣很可能被製作成粉末狀，並且被包裹在常規的爆炸物當中，比如迫擊炮彈。

「我們至少在四個不同的場景中看到他們使用這些東西，在伊拉克和敘利亞邊境的兩邊都有過。」

當這些武器爆炸時，摻雜了芥子氣的粉塵就會令暴露在當中的人起水皰。

「自行製造」

該官員說，關於「伊斯蘭國」如何獲得這些致命的化學物質，情報部門相信有三種可能，而在情報部門眼中最有可能的是他們自行製造了這些武器。

「我們估計他們有一個小型的化學武器實驗室，他們正在努力嘗試做得更好，」該官員說。

另一種可能性是，「伊斯蘭國」武裝組織在伊拉克或敘利亞找到了化學武器的貯藏點。

圖片版權 AP Image caption 「伊斯蘭國」去年佔領了敘利亞和伊拉克大片區域，令兩國政府震驚

該官員說，武裝組織在伊拉克找到這些化學物質的機會並不大，因為這些東西如果存在的話，美國軍方應該在大約十年的伊拉克戰爭中已經找到。

該官員還表示，武裝分子在2013年美軍發出空襲警告迫使敘利亞政府交出化學武器庫存之前獲得化學武器原料的可能性也並不大。

這名官員說，最有可能的是這些武器是通過研究大部分公開的知識而自行製造出來的，還指出芥子毒氣並不算是製作方法非常複雜的化學武器。

美國政府目前的立場仍然是他們正在調查有關在伊拉克和敘利亞使用化學武器的指控，不過該名接受BBC訪問的官員說，很多情報機構都相信現在已經有足夠證據支持這些指控。

這名官員要求匿名受訪，因為其並沒有獲得許可公開談論這一問題。

新證據

身在土耳其和敘利亞邊境的駐地BBC記者伊恩·帕奈爾（Ian Pannell）在近日也看到了新的證據，顯示政府和反政府力量有可能在敘利亞境內實施了化學武器攻擊。

不過，在聯合國所支持的協定要求敘利亞政府向禁止化學武器組織（OPCW）交出1180噸有毒物質和化學原料之後，敘利亞政府應該已經不擁有化學武器。

交付的過程始於2013年10月，並在次年6月完成。

帕奈爾報道指，自2011年初敘利亞反政府抗議導致內戰爆發以來，已經有20萬人死亡，不過人們相信死於化學武器的人只佔很少數。

上月，聯合國展開了調查行動，試圖確定是哪些個人、組織或者政府與敘利亞境內的化學武器使用有關。

在同一個月，美國軍方聲稱在伊拉克境內對「伊斯蘭國」的迫擊炮彈殘骸進行檢測後發現有化學武器的痕跡。

美軍准將凱文·基利亞（Kevin Killea）在8月底曾表示，從「伊斯蘭國」攻擊伊拉克北部庫爾德族人時所使用的炮彈當中，美軍發現了芥子毒氣的痕跡。

不過，他當時還表示相關測試尚未有最終定論，還需要更進一步的檢測。

他形容芥子毒氣屬於「一級」化學物質，除化學戰爭之外很少會使用。

（編譯：列爾 責編：蕭爾）