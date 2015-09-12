美國駐日本沖繩海軍陸戰隊易帥
- 2015年 9月 12日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
約翰·威斯勒（John Wissler）卸任美國駐日本沖繩海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官一職，由勞倫斯‧尼克爾森（Lawrence Nicholson）接替，尼克爾森官階升至中將。
威斯勒於2013年7月上任美國駐日本沖繩海軍陸戰隊第三遠征軍中將指揮官一職。周五舉行的缷任典禮上，威斯勒說部隊的成功，有賴盟友們的合作。澳洲、南韓、日本及英國都有派代表出席典禮。
威斯勒未卸任前，部隊曾參與多次救災活動，包括2013超級颱風海燕登陸菲律賓、今年尼泊爾大地震。
尼克爾森於加拿大多倫多出生，被派到沖繩前，他擔任美國第一海軍陸戰師的指揮官。他亦曾被派往阿富汗。
（撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾）