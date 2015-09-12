美國駐日本沖繩海軍陸戰隊易帥

圖片版權 The United States Marine Corps Image caption 約翰·威斯勒（John Wissler）卸任美國駐日本沖繩海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官一職。

約翰·威斯勒（John Wissler）卸任美國駐日本沖繩海軍陸戰隊第三遠征軍指揮官一職，由勞倫斯‧尼克爾森（Lawrence Nicholson）接替，尼克爾森官階升至中將。

威斯勒於2013年7月上任美國駐日本沖繩海軍陸戰隊第三遠征軍中將指揮官一職。周五舉行的缷任典禮上，威斯勒說部隊的成功，有賴盟友們的合作。澳洲、南韓、日本及英國都有派代表出席典禮。

威斯勒未卸任前，部隊曾參與多次救災活動，包括2013超級颱風海燕登陸菲律賓、今年尼泊爾大地震。

尼克爾森於加拿大多倫多出生，被派到沖繩前，他擔任美國第一海軍陸戰師的指揮官。他亦曾被派往阿富汗。

圖片版權 The United States Marine Corps Image caption 尼克爾森於加拿大多倫多出生，被派到沖繩前，他擔任美國第一海軍陸戰師的指揮官。

（撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾）