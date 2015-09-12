美警誤摔黑人明星引發警察暴力關注

Image caption 閉路電視錄像顯示便衣警察將黑人明星布雷克搶行摔倒在地

美國紐約警察公布了一段閉路電視錄像，顯示退役黑人網球明星布雷克（James Blake）被一名白人便衣警察當街大力摔倒扭綁過程的鏡頭。

布雷克事發時正凖備前往觀看美國網球公開賽，卻被一位突然從路邊撲上來的便衣警察按倒在地。

警方隨後表示，他們將布雷克誤認為一個詐騙案的嫌疑犯。

搶行將布雷克摔倒的便衣警察名為詹姆斯·弗拉斯卡托裏（James Frascatore）；弗拉斯卡托裏為意大利裔姓氏。

紐約市警察總監布拉頓（William Bratton）表示，布雷克看上去與詐騙嫌疑有如「孿生」；紐約警察已經正式向布雷克道歉。

警察暴力？

另據紐約市WNYC廣播電台的報道稱，涉案警員弗拉斯卡托裏檔案上至少有5次被公眾指稱「過度使用暴力」的記錄。

警察總監布拉頓說，涉案警員已經被暫停第一線警務等候調查結果。

本人屬於黑白混血的布雷克一方面指責摔倒他的警員「過度使用暴力」，另一方面也表示事件再次凸顯美國警察一貫粗暴對待有色人種的痼疾。

這位退役明星表示，將用自己的影響力來改變這種警察粗暴對待納稅人的情況。

他說：「我所經歷的事件發生過於頻繁了。」

（編譯/責編：晧宇）