中國遊客泰國偷鑽石 警方出動腸鏡追贓物

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泰國警方已經從日前在泰國曼谷珠寶展上盜竊的中國女遊客大腸內取出價值200萬元人民幣的6克拉鑽石。

周四（9月10日），該名女遊客在曼谷市蒙通他尼國際會展中心舉辦的第56屆曼谷國際珠寶展上掉包了展廳內價值超1000萬泰銖(約200萬人民幣)的6克拉鑽石。

工作人員之後報警，並通過查看展會監控發現，兩名嫌疑人出展廳之後上了的士。

為了能盡快抓到兩名嫌疑人，工作人員把監控裏的嫌疑人的照片交給了曼谷素萬那普機場的移民局警察，隨後機場警察在機場售票處抓獲與照片相符的兩名嫌疑人。

在初步審訊過程中，兩人都不承認是盜竊鑽石的人；警方搜查其行李也未發現被盜鑽石，後把他們帶到司法鑒定機構，進行身體X光掃描，查出鑽石在女遊客腹中。

由於瀉藥不能使鑽石排出，醫生最後使用了腸鏡和其他醫療器械將鑽石從女遊客的大腸中取出。鑽石經確認正是在展覽上被掉包的那顆。

泰國媒體引述警方消息說，整個手術過程用了12分鐘，女遊客目前仍在醫院中恢復。

（編譯/責編：羅玲）