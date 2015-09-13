威尼斯影展：中國影片《老炮兒》獲選閉幕片
中國導演管虎執導，探討中國社會世代差異的電影《老炮兒》獲選為第72屆威尼斯影展閉幕片。
世界四大藝術電影節之一的威尼斯影展於周六（12日）閉幕，中國導演管虎執導的非競賽片《老炮兒》獲選為閉幕片，在21部入圍競賽片角逐最高榮譽金獅獎的頒獎典禮後播放。
《老炮兒》主角六爺年輕時是個小混混，江湖上人稱「老炮兒」，他退隱之後在北京胡同內過著平靜的生活，卻因離家出走的兒子惹上麻煩，「老炮兒」重出江湖號召兄弟來解救被「富二代」抓走的兒子。導演管虎透過這個故事，講述中國社會年輕一代與老一輩的價值差異與衝突，並邀得另一位中國導演馮小剛擔綱演出男主角。
今年的評委主席由《地心引力》墨西哥裔導演阿方索·卡隆擔任，台灣導演侯孝賢是其他八位評委之一。
管虎在接受路透社記者訪問時說：「我出生在北京傳統的胡同裏。我認為中國最大的問題是過去30年來以極快的速度想趕上西方世界，發展太快了，很多問題也就由此而生。」
藉由集導演、編劇、演員身份於一身的馮小剛飾演的六爺與一群富二代青年的衝突，管虎想傳達的是，這樣的世代差異不限於北京城，而是整個中國。
管虎說：「我想描繪不同群體的人們──在社會底層的人、中產階級、上層階級、政府官員──他們如何在社會上作用、如何互動。我講述的是一個現實。」
馮小剛表示，身為導演，他也很享受在鏡頭前演出。
「當演員比當導演單純，因為你在現場時只需要專心想著如何把表演做好。但當導演時，你要在同一時間協調許多事，你只有一部分的思緒能放在思索創意上，所以我很享受當演員時，單純做一件事的這種轉換。」
同樣入選非競賽片的有台灣導演蔡明亮的作品《那日下午》，片中他和多年好友李康生談生死、談私生活，影展簡介這部片為「一個垂死男人與他摯愛之人的談話。」
「這部電影的拍攝非常困難。因為他（李康生）很難聊開，他是個沉默寡言的人。我向他說我要拍這個電影，所以我們就必須堅持下去，不能半途而廢。」蔡明亮表示。
「最後這些談話被轉成逐字稿收納進電影中，我喜歡談話中那些如電影般的片段，所以我決定把這些變成電影。」
第72屆威尼斯電影節主要獲獎名單
- 最佳影片獎金獅獎：《來自遠方》（DESDE ALLÁ；委內瑞拉、墨西哥）
- 最佳導演獎銀獅獎：巴勃羅·特拉佩羅（Pablo Trapero；阿根廷），《犯罪家族》（EL CLAN；阿根廷，西班牙）
- 評委會大獎：《失常》（ANOMALISA；美國），導演：考夫曼（Charlie Kaufman）、約翰遜（Duke Johnson）（美國）
- 最佳男演員獎：盧基尼（Fabrice Luchini）（法國），《白鼬》（L' HERMINE）
- 最佳女演員獎：戈利諾（Valeria Golino）（意大利），《為了你們的愛》（PER AMOR VOSTRO）
- 最佳新人獎：阿塔（Abraham Attah）（迦納），《無境之獸》（BEASTS OF NO NATION）
- 最佳編劇獎：文森特（Christian Vincent）（法國），《白鼬》（L' HERMINE）
- 評委會特別獎：《封鎖》（ABLUKA；土耳其、法國、卡塔爾），導演：埃明·阿爾佩爾（Emin Alper）（土耳其）
（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）