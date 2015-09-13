威尼斯影展：中國影片《老炮兒》獲選閉幕片

圖片版權 AP Image caption 《老炮兒》劇組出席威尼斯影展，左起：李易峰、劉樺、梁靜、導演管虎、許晴、馮小剛、尚語賢。

中國導演管虎執導，探討中國社會世代差異的電影《老炮兒》獲選為第72屆威尼斯影展閉幕片。

世界四大藝術電影節之一的威尼斯影展於周六（12日）閉幕，中國導演管虎執導的非競賽片《老炮兒》獲選為閉幕片，在21部入圍競賽片角逐最高榮譽金獅獎的頒獎典禮後播放。

《老炮兒》主角六爺年輕時是個小混混，江湖上人稱「老炮兒」，他退隱之後在北京胡同內過著平靜的生活，卻因離家出走的兒子惹上麻煩，「老炮兒」重出江湖號召兄弟來解救被「富二代」抓走的兒子。導演管虎透過這個故事，講述中國社會年輕一代與老一輩的價值差異與衝突，並邀得另一位中國導演馮小剛擔綱演出男主角。

今年的評委主席由《地心引力》墨西哥裔導演阿方索·卡隆擔任，台灣導演侯孝賢是其他八位評委之一。

管虎在接受路透社記者訪問時說：「我出生在北京傳統的胡同裏。我認為中國最大的問題是過去30年來以極快的速度想趕上西方世界，發展太快了，很多問題也就由此而生。」

藉由集導演、編劇、演員身份於一身的馮小剛飾演的六爺與一群富二代青年的衝突，管虎想傳達的是，這樣的世代差異不限於北京城，而是整個中國。

管虎說：「我想描繪不同群體的人們──在社會底層的人、中產階級、上層階級、政府官員──他們如何在社會上作用、如何互動。我講述的是一個現實。」

馮小剛表示，身為導演，他也很享受在鏡頭前演出。

「當演員比當導演單純，因為你在現場時只需要專心想著如何把表演做好。但當導演時，你要在同一時間協調許多事，你只有一部分的思緒能放在思索創意上，所以我很享受當演員時，單純做一件事的這種轉換。」

圖片版權 AP Image caption 台灣導演蔡明亮2013年以《郊遊》獲得第70屆威尼斯影展評審團大獎。

同樣入選非競賽片的有台灣導演蔡明亮的作品《那日下午》，片中他和多年好友李康生談生死、談私生活，影展簡介這部片為「一個垂死男人與他摯愛之人的談話。」

「這部電影的拍攝非常困難。因為他（李康生）很難聊開，他是個沉默寡言的人。我向他說我要拍這個電影，所以我們就必須堅持下去，不能半途而廢。」蔡明亮表示。

「最後這些談話被轉成逐字稿收納進電影中，我喜歡談話中那些如電影般的片段，所以我決定把這些變成電影。」

第72屆威尼斯電影節主要獲獎名單

圖片版權 AFP Image caption 最佳女演員獎由意大利的瓦萊裏婭·戈利諾（Valeria Golino）獲得。

最佳影片獎金獅獎 ：《來自遠方》（DESDE ALLÁ；委內瑞拉、墨西哥）

：《來自遠方》（DESDE ALLÁ；委內瑞拉、墨西哥） 最佳導演獎銀獅獎 ：巴勃羅·特拉佩羅（Pablo Trapero；阿根廷），《犯罪家族》（EL CLAN；阿根廷，西班牙）

：巴勃羅·特拉佩羅（Pablo Trapero；阿根廷），《犯罪家族》（EL CLAN；阿根廷，西班牙） 評委會大獎 ：《失常》（ANOMALISA；美國），導演：考夫曼（Charlie Kaufman）、約翰遜（Duke Johnson）（美國）

：《失常》（ANOMALISA；美國），導演：考夫曼（Charlie Kaufman）、約翰遜（Duke Johnson）（美國） 最佳男演員獎 ：盧基尼（Fabrice Luchini）（法國），《白鼬》（L' HERMINE）

：盧基尼（Fabrice Luchini）（法國），《白鼬》（L' HERMINE） 最佳女演員獎 ：戈利諾（Valeria Golino）（意大利），《為了你們的愛》（PER AMOR VOSTRO）

：戈利諾（Valeria Golino）（意大利），《為了你們的愛》（PER AMOR VOSTRO） 最佳新人獎 ：阿塔（Abraham Attah）（迦納），《無境之獸》（BEASTS OF NO NATION）

：阿塔（Abraham Attah）（迦納），《無境之獸》（BEASTS OF NO NATION） 最佳編劇獎 ：文森特（Christian Vincent）（法國），《白鼬》（L' HERMINE）

：文森特（Christian Vincent）（法國），《白鼬》（L' HERMINE） 評委會特別獎：《封鎖》（ABLUKA；土耳其、法國、卡塔爾），導演：埃明·阿爾佩爾（Emin Alper）（土耳其）

（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）