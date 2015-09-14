新聞人物：在美報登廣告歡迎習近平的朱大平

圖片版權 Xinhua Image caption 美國《紐約時報》刊登了整版彩色廣告，標題是《熱烈歡迎習近平主席訪問美國》

9月7日，美國《紐約時報》刊登了整版彩色廣告，標題是《熱烈歡迎習近平主席訪問美國》，而廣告商中國時代出版公司的創辦人朱大平一下子成為了媒體關注的新聞人物。

BBC中文網記者在網上檢索發現了有關朱大平的這樣一份簡歷：中國人民大學研究生畢業，1993年—1999年在中共北京市委宣傳部工作。1999年創辦北京社教文化信息中心，擔任總經理。2008年2月，成立北京時代華語圖書股份有限公司並擔任董事長。

傳奇人物

今年47歲的朱大平可以說是中國圖書業的一位傳奇人物，2009年曾經在中央電視台和省級衛視黃金時段投放圖書廣告，開創了出版業在電視台賣圖書廣告的先河。據《中華讀書報》報道，當時朱大平投入的首期廣告費高達6000萬元人民幣，分別在央視新聞頻道、經濟頻道（CCTV-2）和中文國際頻道（CCTV-4）三個頻道黃金時段同步播出。但這篇報道同時又透露，當時朱大平旗下的時代華語圖書股份有限公司每年營業額不過2億元人民幣左右，因此，其廣告投入額實在高的有點不成比例。

而在「北京蔚藍公益基金會」的網站上，記者又發現了一段有關北京社教文化信息中心與北京時代華語圖書股份有限公司關係的介紹。有關介紹稱，北京時代華語圖書股份有限公司，是在原「北京社教文化信息中心」的基礎上，剝離其發行業務並進行了股份制改造，於2008年2月29日註冊成立的股份制企業，註冊資金3772萬元。

2010年1月4日，《北京商報》曾經發表了一篇採訪朱大平的文章，在這篇文章中，朱大平講述了在中國經營民營圖書出版公司的困難，特別是由於書號還是牢牢掌握在出版社手中，限制了民營出版公司的發展。

話雖如此，有關的限制似乎並沒有影響到朱大平創辦的北京時代華語圖書股份有限公司的發展。

《福布斯》雜誌中文版在2013年8月曾經發表了一篇採訪朱大平的文章。報道引述朱大平說，在短短的5年內，北京時代華語圖書股份有限公司就發展成為年銷售額達5000萬美元、年利潤達600萬美元的企業。雖然他在接受中國媒體採訪時表示，其公司有許多股份由該公司員工持有，但在《福布斯》的採訪中，朱大平稱其公司將近50%的股份由其家人持有。

進軍美國

此外，朱大平也銳意開拓海外市場。據媒體報道，2010年4月25日，該公司與日本講談社簽署長期戰略合作協議，將大批引進講談社旗下作品。但因為涉及抄襲翻譯等問題，有關合作很快就結束了。

不久，朱大平又開始進軍美國市場，並在2011年決定在美國創辦分公司。

在北京時代華語圖書股份有限公司的官方網站上可以看到，該公司於2011年7月在美國紐約投資成立了全資出版公司——中國時代出版公司(CNTIMES INC。)，而且總投資額達500萬美元。公司辦事處也設在紐約市中心的第五大道501號，號稱是一個5A級寫字樓，有100平方米的辦公空間。 這樣的規模對於一家在美國市場出售中國書籍的公司來說，也絕對是一個「大手筆」。

值得注意的是，有關官網的介紹中也特別提到，這項美國投資計劃是在「北京市新聞出版局積極支持下」進行的，但並沒有解釋「積極支持」指的是什麼，也沒有透露北京市新聞出版局對這個項目是否注入了資金或者提供了其它資源支持。

在接受《福布斯》雜誌中文版採訪時，朱大平堅稱，他是憑個人力量闖進美國出版業市場的，而且在當地極少個人關係，只會講一點英語，至於中國外交部和在美領事館也只是答應「口頭」支持而已。但即便如此，他仍然決定在美國拓展業務，而且其妻子和兩個孩子也已在美國紐約的長島定居了下來。

據其公司網站介紹，中國時代出版公司設有編輯出版部、版權交易部、銷售部等部門，員工全部來自美國本土，面向全球出版發行英文圖書和電子書。公司將工作重點放在引進中國圖書「走進美國」、出版發行英文版中國圖書，重點包括反映中國共產黨90年偉大成就與歷程的優秀作品，反映社會主義革命、建設、改革開放偉大成就和未來發展戰略的優秀作品，反映中國人民偉大抗日戰爭等抵抗外來侵略歷史的優秀作品，以及中國歷史文化和文學優秀作品等。

刊登廣告

至於此次在美國《紐約時報》刊登整版彩色廣告，朱大平向中國媒體堅持說，此舉是他的「個人」行為，與中國官方無關。他還說，這樣做一方面是為了表達他對習近平本月底防美的歡迎，同時也借此促銷其公司發行的兩本有關習近平的書，《習近平時代》和《習大大說如何讀經典》。

但是，朱大平的前中共宣傳部官員背景以及北京市新聞出版局對其公司投資美國市場的「積極支持」，難免會讓人懷疑刊登廣告一事的背後可能也有中國官方的因素在內。

據朱大平表示，此次在《紐約時報》刊登整版彩色廣告所花費的廣告費為10萬美元，但BBC中文網記者在《紐約時報》網站上的2015年廣告價目表上並沒有發現10萬美元的廣告費率，而一般類似的整版廣告至少要十幾萬美元。

（撰稿：李文/責編：董樂）