日越首腦會談對中國海洋活動「嚴重關切」

圖片版權 EPA Image caption 9月15日下午，日本首相安倍晉三在官邸會見越共中央總書記阮富仲（左）。

日本首相安倍晉三15日在官邸與越南最高領導人、越共中央總書記阮富仲舉行會談，雙方確認將強化安全與經濟領域合作。

共同社報道，兩位領導人在會談後發表聯合聲明，對中國在南海開展的大規模填海造島與軍事基地建造行為表示「嚴重關切」。

兩國首腦還就日本提供可轉用為巡邏船的二手船舶達成協議，以提高越南海上警衛能力。

雙方聲明著眼於中國在南海上空劃設防空識別區的可能性，提出了飛行自由的重要性。

在經濟領域，雙方一致同意解禁日本產蘋果出口和越南產芒果進口。

此外還商定力爭早日談妥跨太平洋伙伴關係（TPP），並讓雙邊貿易和投資額翻番。

兩國政府還簽署了日本為越南醫院整建提供286億日元政府開發援助（ODA）的文件。

這是阮富仲2011年出任越共中央總書記以來首次到訪日本。7月，越南總理阮晉勇也曾訪日。

（撰稿/責編：路西）