普京老貝私飲老酒 烏克蘭欲起訴酒廠廠長

圖片版權 EPA Image caption 普京與貝盧斯科尼參觀了酒廠，酒廠廠長陪同介紹「並開老酒招待」。

烏克蘭的檢察官說，他們正凖備起訴一個克里米亞酒廠廠長，因為後者為普京與貝盧斯科尼開了一瓶240年的陳釀老酒。

檢察官說，上周末俄羅斯總統普京和意大利前總理貝盧斯科尼在克里米亞參觀古蹟時，到克里米亞著名馬桑德拉葡萄酒廠乘機喝了陳年老酒。

在2014年3月俄羅斯吞併克里米亞之前，馬桑德拉酒廠是烏克蘭政府的國有資產。

但現在俄國完全控制了克里米亞，有關起訴能否有效是個問題。

自由歐洲電台援引俄羅斯媒體報道說，在參觀馬桑德拉酒廠的過程中，貝盧斯科尼問他能不能品嚐一下美酒。

一位目擊者說，馬桑德拉酒廠新上任的、親俄國的廠長亞尼娜·帕夫倫科隨即就為她的貴賓打開了一瓶天價陳釀葡萄酒——1775年的赫雷斯弗龍特拉（Jerez de la Frontera）。

上周俄羅斯電視台的節目顯示普京在聽帕夫倫科的介紹，而貝盧斯科尼則在仔細打量著一瓶瓶塵封的葡萄酒。

後來電視畫面顯示貝盧斯科尼看著一瓶1891年的陳釀老酒，並用英文問：「這能喝嗎？」

酒廠總裁回答說：「可以。」

「人民遺產」

現在不清楚他們是否開了這瓶酒喝。但烏克蘭檢控方說，他們要提出起訴的那瓶價值超過9萬美元（約5.8萬英鎊）。他們凖備指控帕夫倫科貪污罪。

烏克蘭的克里米亞事務第一副檢察官霍洛丁斯基對美聯社說：「這瓶酒是該酒廠最老的5瓶陳年老釀之一，它們不僅是馬桑德拉酒廠或克里米亞的重要遺產，還是所有烏克蘭人民的重要遺產。

他說，類似的兩瓶酒2001年在倫敦拍賣，一瓶就賣到4.97萬美元（約3.2萬英鎊）的天價。

這個酒廠的前任廠長今年二月份被俄國檢察官指控詐騙罪後被解職。

而新任廠長帕夫倫科女士投票支持俄國合併克里米亞，在烏克蘭法院被缺席判處叛國罪。

霍洛丁斯基說：「現在帕夫倫科女士罪上加罪。」

普京和貝盧斯科尼私人關係很好，後者2011年下台後兩人還保持友誼。

圖片版權 Reuters Image caption 普京和貝盧斯科尼私人關係很好，後者2011年下台後兩人還保持友誼。

（編譯：立行/責編：友義）